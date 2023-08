Jak nebýt otrokem času. Pomůže zvolit si priority i naplánovat pyžamové dny

Je to paradox. Nemáme dnes zdaleka tolik povinností, jako měli naši předkové, kteří často museli tvrdě pracovat, aby se uživili. Žijeme v době, kdy je k dispozici celá řada moderních technologií, které nám leccos usnadňují. A máme nespočet možností. Spoustu věcí dělat nemusíme, záleží jen na naší svobodné vůli, kdy, kde, co a s kým podnikneme. Právě v tom ale často bývá zakopaný pes.

„Naše rozhodovací schopnosti klesají s rostoucí nabídkou. Je to stejné, jako když přijdete do restaurace, kde jsou tři polední menu, anebo je tam padesát stránek jídelního lístku plných různých dobrot,“ říká lektorka a poradkyně v oblasti komunikace Jana Ondříčková.

„V prvním případě si vyberete rychle a snadno, ve druhém případě po dlouhém váhání a přemýšlení možná přestanete mít chuť na oběd. A když si nakonec přece jen něco objednáte, budete mít nejspíš pocit, že jste si mohli dát něco úplně jiného,“ vysvětluje.

„Naši předkové plánovali, my teď řídíme čas. Plánovat v minulosti znamenalo udělat si plán a do vymezeného času poskládat činnosti a události tak, abychom se dostali k cíli. Lidé tehdy nepřemýšleli nad možnostmi, ale spíš pracovali s úkoly, které prostě museli v daný čas udělat,“ říká lektorka.

„Navíc neměli k dispozici tolik různých alternativ. Nechodili cvičit do fitka, ochutnávat speciality do rybích restaurací ani si nemohli zaletět na poznávací dovolenou. My žijeme v době svobody a možností, což bývá často problém. Velmi se mi líbí scénka ze Spejbla a Hurvínka, kdy Spejbl říká Hurvínkovi: To si musíš poručit. A Hurvínek na to: No to já si poručím, ale já se neposlechnu.“

Síťový graf i sektory na stole

Ne náhodou se v dnešní době často skloňuje pojem prokrastinace, tendence odkládat plnění úkolů a povinností, zvlášť těch nepříjemných, na později. Faktem je, že občas prokrastinuje asi většina z nás (místo práce brouzdáme na internetu nebo musíme „nutně“ zkontrolovat poštu), koneckonců člověk není stroj.

Problém ale je, když se z odkládání stane zvyk, což se může udát tak rychle a nenápadně, že si toho ani nevšimnete. Že je něco v nepořádku, vám pak dojde až ve chvíli, kdy se ocitnete v začarovaném kruhu: Na krk vám dýchají nesplněné úkoly, na ně se vrší ty nové a vy nemáte dost síly ani k tomu, abyste si přiznali, že je nejvyšší čas s tím něco udělat.

„Sama patřím mezi ty, co mají rádi plánování a slovo prokrastinace je jim cizí. Je mi sympatický pan učitel Hájek z Básníků a jeho síťový graf: První dovolená v Jugoslávii, první dítě, první auto… a pak už jen samá pozitiva a sociální jistoty,“ podotýká Jana Ondříčková.

„Stejně tak jsou mi blízké sektory doktora Zajíčka z jiného dílu série – na svých seminářích s nadsázkou říkám, že obojí mám doma zavedené. Tyhle zdánlivě legrační metody mají kořeny nejen v time managementu, což je disciplína, která se zabývá efektivním plánováním času, ale i v dalších manažerských metodologiích,“ dodává.

Podle ní je skvělé, že se ve školách začala vyučovat finanční gramotnost. „Jako další bych hned navrhla i gramotnost časovou. Protože cesta k cíli je vlastně plán, který je k jeho dosažení nezbytný,“ upozorňuje lektorka.

Nehledejte důvody

Jistě znáte přísloví Bez práce nejsou koláče nebo Nejdřív práce, potom zábava. Fakt, že vám je říkaly vaše maminky nebo babičky, ještě neznamená, že jde o přežitek, právě naopak. Tahle moudra mají něco do sebe.

„S láskou vzpomínám na úžasnou paní učitelku ze třetí třídy, která mi do památníčku napsala: Pracuj, dokud jsi mladá, jen v práci najdeš krásu, víru, naději a lásku. Dnes, když jsem sama učitelkou dospělých, si na ten vzkaz často vzpomenu,“ říká Jana Ondříčková.

„Na kurzu time managementu se účastníků z legrace ptám, co by si vybrali raději: Peníze, nebo možnost vydělat si je. Odpovídají celkem shodně, že by sáhli spíš po penězích. Paní učitelka mi ale do památníčku nenapsala: Měj hodně peněz, kup si drahé auto, staň se ještě krásnější, a tehdy budeš šťastná. Ona mi napsala: Pracuj… A o tom to celé je. Práce je cesta a peníze jsou cíl. A bez cesty k cíli dojdeme jen stěží,“ vysvětluje.

Efektivně plánovat se často nedaří i z toho důvodu, že nám chybí motivace. Lidé odkládají věci, jen když můžou nebo když nevědí, co vlastně chtějí.

„Udělám to tak rychle, že nebudu mít čas si to rozmyslet.“

„Pokud chcete stihnout letadlo na dovolenou, které odlétá dnes v osm večer, tak ho prostě stihnete. Když musíte vyzvednout dítě ze školky, jednoduše ho vyzvednete. Když se vám ale nechce žehlit nebo se učit, není to vaše priorita, tedy hlavní cíl, nemáte problém najít si zástupnou činnost. Jedno krásné rčení říká: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody,“ tvrdí Jana Ondříčková.

Možná si teď pomyslíte: To se snadno řekne, ale hůř udělá. Jak se mám přimět k aktivitě, když mám den blbec a všechno je na levačku? A co když to není jenom den, ale třeba celý týden, nebo dokonce několik posledních měsíců? I v takovém případě existují způsoby, jak „se postrčit“ vpřed.

Počítejte pozpátku

Jednu efektivní a zároveň jednoduchou metodu popisuje v knize Pravidlo pěti vteřin známá americká koučka Mel Robbinsová. Čerpá přitom ze svého osobního příběhu, kdy se jako jednačtyřicetiletá ocitla takřka na pokraji životního krachu: Byla bez práce, topila se v dluzích, měla trable v manželství, začala pít a tloustnout, trpěla depresemi…

Ze všeho nejhorší bylo vstát z postele a čelit dalšímu dni. A tak každé ráno posouvala buzení na později a později, až bylo pozdě úplně na vše.

„Jednou v noci se pak všechno změnilo. Už jsem se chystala vypnout televizi a jít do postele, když mou pozornost upoutala reklama na obrazovce. Byla to raketa připravující se ke startu. Slyšela jsem známé odpočítávání 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – teď a obraz se zahalil kouřem. Pomyslela jsem si: To je ono, zítra ráno se z postele odpálím… přesně jako raketa. Udělám to tak rychle, že nebudu mít čas si to rozmyslet,“ popisuje Mel Robbinsová, která pak tohle pravidlo začala uplatňovat prakticky všude, napsala o něm knihu, mluvila v televizi i na konferencích.

A změnila tak od základu život nejen sobě, ale i mnoha dalším lidem, jejichž autentická svědectví jsou součástí knihy.

Jak je možné, že to funguje? Těsně předtím, než se do něčeho pustíte (ať už je to ranní vstávání, cvičení či jakákoli jiná aktivita, do které se vám nechce), přijde chvilka zaváhání. Když jí podlehnete, je konec. Mysl zná milion způsobů, jak vám vymluvit, abyste něco podnikli, a obratem vám je naservíruje. Proto musíte jednat rychle, abyste ji předběhli.

Napočítejte od pěti do jedné, tím se vaše mysl zklidní, a pak se dejte do pohybu (vyskočte z postele, nazujte si tenisky, vraťte do ledničky lahev s vínem, kterým jste chtěli zapít hádku s šéfem). Tím, že se pohnete, způsobíte změnu ve své mysli i fyziologii. Mel Robbinsová má pro své tvrzení řadu vědeckých důkazů. Můžete si je přečíst v její knížce.

Naslouchejte tělu

Ženy mají k dispozici ještě další „nástroj“, díky kterému můžou plánovat a organizovat své aktivity bez zbytečného stresu a negativních emocí. Jde o menstruační cyklus, přesněji znalost toho, jak funguje.

„Tenhle cyklus má čtyři fáze, ke kterým lze přiřadit určité výkyvy nálad, superschopnosti, nebo naopak slabiny. Je proto užitečné vést si menstruační neboli cyklický deník, abyste po pár měsících mohly najít určité vzorce. Když si začnete svůj život stavět podle toho, jak vaše menstruační výkyvy fungují, začne být mnohem jednodušší,“ uvádí gender specialistka Lilia Khousnoutdinova.

„Obecně to bývá tak, že v období před a během ovulace jsou ženy více komunikativní, je pro ně jednodušší navazovat vztahy s obchodními partnery, dělat dobře prezentace nebo jakoukoli jinou aktivitu, která zahrnuje kontakt s lidmi. Před menstruací mnoho žen naopak vyniká v tom, že si dokážou udělat perfektní pořádek například v číslech, papírech, tabulkách nebo systémech. V téhle době vám však zároveň některé věci můžou přijít zoufalé či nenapravitelné,“ vysvětluje.

„Naopak v první fázi cyklu, tedy po menstruaci, může přijít úleva a pocit, že všechno je v pořádku, a vy pocítíte nový nával energie. Každopádně je však nutné respektovat svoje vlastní specifika a nepodléhat dogmatům.“

Sečteno a podtrženo, chcete-li si počínat efektivně a být pánem situace, můžete využít nespočet způsobů, které vám s tím pomůžou. Někdy už to, že si vytvoříte plán, je prvním krokem k úspěchu.

A když něco neklapne a objeví se problém? „Nahraďte ho slovem situace. Prostě tady máte novou situaci, na kterou si vytvoříte nový plán. S chutí do toho a půl je hotovo!“ dodává Jana Ondříčková.