Falešný feminismus i průvan v peněžence. Jak TikTok škodí ženám generace Z

Natálie Veselá
Sociální média záměrně polarizují a profitují z rozdělení společnosti. Jejich algoritmy nám nejen zobrazují obsah, který potvrzuje to, čemu už věříme, ale zároveň tyto názory posouvají do extrémů. Žijeme v ekonomice pozornosti a jsou to právě extrémy, co nás udržuje online. A nejvíc tento toxický mechanismus dopadá právě na generaci Z.
Ilustrační snímek

Poslední dobou se stále častěji mluví o toxické maskulinitě a misogynních influencerech, jako je Andrew Tate a jeho manosféra. Tematiku dopadů těchto ideologií na mladé muže zpracovává například seriál Adolescent. Jak ale mohou sociální média ovlivňovat vnímání žen?

Proč se z kluka stane vrah. Co si vzít ze série Adolescent, radí psychologové

King’s College London letos zveřejnila studii, která uvádí, že ze všech zkoumaných generací je generace Z nejvíc rozdělená v otázkách kulturních očekávání ohledně genderových rolí.

Jeden z mála společných bodů, na kterém se vzorek generace Z shodl, byla existence napětí mezi muži a ženami. Napříč 30 zkoumanými zeměmi jej zaznamenalo 59 % příslušníků generace Z, což je vyšší procento než u jakékoli předchozí generace. A co s tím má společného TikTok?



12. srpna 2025

