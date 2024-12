Noční překvapení. České mámy i děti propadly trendu zlobivého vánočního elfa

The Elf on the Shelf – vánoční skřítek, který dělá přes noc neplechy. | foto: Profimedia.cz

Kdyby tak Američanky Carol V. Aebersoldová a její dcera Chanda A. Bellová tušily, jaký fenomén založí, určitě by si postavičku nechaly patentovat. Protože z licenčních poplatků by uživily budoucí generace své rodiny.

V roce 2005 o elfovi „jen“ napsaly knížku, kterou jim původně nechtěl nikdo vydat. Rodinná tradice, kterou už od 70. let každé svátky oživují, nebyla pro vydavatelství zajímavá. Zkusily to tedy samonákladem a měly úspěch. Obzvlášť, když ke knížce přibalily i samotnou postavičku.

The Elf on the Shelf je slovní hříčka zdůrazňující, že skřítek (elf) by měl sedět na polici (shelf) a držet se svého úkolu: sledovat celý den děti a donášet Santovi Clausovi na Severní pól, jak se chovaly. Ten u Aebersoldových se ráno sice vrátil do domu, ale na jiné místo.

Skřítek byl původně výchovným špehem, který měl velký vliv na rozhodování o hromadě dárků. Z obyčejné schovávané se pak tradice zadaptovala na daleko větší lumpárny, které by měl elf hlídat, ale místo toho je provádí sám.

Knížka, ve které autorky povzbuzovaly děti, aby byly hodné, si získala velkou popularitu a skřítek se stal od roku 2007 mainstreamovou záležitostí. Velký podíl na jeho popularizaci měla i reklama, v níž se v anglosaských zemích objevil. Díky sociálním sítím a kreativitě rodičů, kteří sdíleli vtipné situace a „výtržnosti“ svých elfů, se tradice šířila dál.

The Elf on the Shelf – vánoční skřítek, který dělá přes noc neplechy. Klidně si zarybaří v zamrzlém jezírku (umyvadlo, světýlka, vata, prut ze špejle a krekry-rybičky).

Co rodina, to jiné kreativní provedení

Zatímco v Americe se nezbedný skřítek poprvé objeví ke Dni díkuvzdání, v naší kotlině vylézá prvního prosince nebo první adventní den. Nový zvyk – byť čím dál populárnější – není tak zakořeněný, aby měl jasná pravidla. Jednotlivé rodiny elfa pojímají různě.

24 rychlých a snadných triků pro elfa Napište na zrcadlo zubní pastou – Blééé, proč to pořád jíte?

Elf si nad svíčkou opéká bonbon nebo kousek klobásky.

Zamotejte ho do toaletního papíru a nechte papír táhnout po celých schodech.

Drží holící strojek a celý obličej má od holící pěny.

Vyndejte za něj čokoládu z adventního kalendáře a umažte mu pusu.

Posaďte ho před tablet s mísou plnou popcornu.

K snídani nachystejte talíř plný šišek, trávy, piškotů, zalitý kečupem.

Pověste izolepou dětské trenky a ponožky, třeba na lustr, vypínač nebo dveře, do jedné elfa schovejte.

V rozsypané mouce dělá skřítek andílka (jako ve sněhu).

Je přivázaný izolepou k nábytku.

Do záchodu nasypte čokoládové kuličky a posaďte elfa na prkénko.

Na ovoce namaluje obličeje a hned má nové kamarády.

Tři roličky toaletního papíru s nakreslenýma očkama a nosem, jako má sněhulák, elf je schovaný uvnitř.

Hraje karty s plyšákem (sází se o mince).

Jezdí v dětském autíčku.

Schovává se s plyšáky v pračce.

Vykukuje místo obličeje Mikuláše v duté čokoládové figurce.

Zapíchá do květináče lízátka místo květin a v jednom sedí sám.

Hraje si s legem.

Stříhá vločky z toaletního papíru.

Rozlijte mléko, do kterého dejte mrkev a dva kamínky s tím, že to byl sněhulák.

Visí místo ozdobičky na stromečku.

Staví vločky ze štětiček do uší.

Hraje piškvorky z vánočních dekorativních hvězdiček. Náš tip: Vtipný vzkaz, psaný rukou nebo vytvořený v kreativním programu jako je Canva, dokreslí scenérii.

Ve většině zemí i rodin se shodnou na pravidlu, že na skřítka se nesmí celý den sahat. Tím by ztratil svou magickou moc.

Pro tříleté dítě s všetečnými prstíky je ovšem nehybná nadpřirozená postavička doma až příliš velké lákadlo. „U nás platí, že děti ho smí ráno pomazlit, ale zároveň musí uklidit jeho neplechu,“ libuje si maminka, která si vytvořila velmi usnadňující pravidlo.

Jsou to totiž většinou mámy, které ve vystresovaném adventním období přijímají ještě jednu povinnost – nezapomenout večer vymyslet novou lumpárnu, nebo si ráno přivstat. To když třeba mají kočky, které by si s chutí smlsly na rozsypaných keksech, které nakousal elf.

Krmení dinosaurů i umělá inteligence

Z původního přesunu na jiné místo se stalo hlavně kreativní vytváření toho, co skřítek provádí – zabalí dětské boty do alobalu, vytáhne všechny figurky zvířat a nasype jim marshmallouny, koupe se s Barbie v její minivaně – s turbanem na hlavě, do myčky dá všechna autíčka a přejmenuje ji na automyčku, sedí před televizí a uždibuje z mísy plné popcornu, krmí dinosaury sušenkami, zapřáhne si postavičky z Tlapkové patroly místo sobů do sáněk, nechává vzkazy na zrcadle…

A některé maminky jsou opravdu při vymýšlení lumpáren sofistikované – v roce 2023 bodovaly třeba létající špagety a rybaření. V zamrzlém umyvadle, vyrobeném z dvojité fólie, ve které jsou želé rybičky nebo krekry, okraj lemují kusy vaty, ve spodní části svítí jednoduchá světýlka, prut stačí udělat ze špejle.

Letos je hitem umělá inteligence – obrázek, v němž elf kouzlí zářivými prskavkami jméno dítěte, nebo video pořízené přes speciální aplikaci. Ta oživí skřítka přímo u vás doma (po naskenování prostoru). Bude se tak procházet třeba kolem spících dětí nebo tancovat na stole. V obchodech dokoupíte čím dál více doplňků k postavičce, od miniaturních kousků nábytku přes svetříky a župánky až po elfí miminka.

Dobře ale poslouží i kousky z dětských hraček, třeba od LOL Surprise. Lyže, sluneční brýle, mini zvířátka, kabelky…Nebo drobné doplňky ze stavebnic Lego, Playmobil nebo Schleich. Aby se skřítek dostal do správné polohy, do jeho končetin se dají dát aranžérské drátky. Skřítek tak může třeba cvičit jógu nebo držet míč.

Naaranžovat náročnou scenérii zabere spoustu času, děti ale může potěšit i maličkost. Přesto pořád na rodiče čeká úkol vymyslet více než dvě desítky neplech. A tak se maminky sdružují ve facebookových nebo whatsappových skupinách, kde si radí, čím děti rozveselit, jak využít Canvu v kreativních vzkazech... Ta česká má na deset tisíc členů.

The Elf on the Shelf – vánoční skřítek, který dělá přes noc neplechy. Třeba si užívá spa s Barbie gangem.

Natěšené děti uklízí hračky a brzy vstávají

S rostoucí popularitou skřítka musí některé rodiny řešit dilema, jak vysvětlit, že zrovna u nich doma skřítek není. „Ani svátky jako Mikuláš nebo Vánoce nejsou ve všech rodinách ztvárněny stejně,“ říká psycholog Tomáš Morávek.

„Někdo víc dělá rituály, někdo má jinou náboženskou víru, jí jiné jídlo. Může to v nás vypěstovat míru svobody, že se všichni nemusíme chovat podle toho, kde je většina,“ vysvětluje odborník s tím, že pestrost je žádoucí. „Opravdu není nutné se zpovídat nebo omlouvat, že nějaký zvyk máme nebo nemáme. Naopak bych to vzal s důstojnou hrdostí, že MY to máme takhle.“

Ve výchově se dá elf „použít“ stejně jako Mikuláš nebo Ježíšek. A i když se najdou kritici vyčítající všem postavičce to, že vyvolává podmíněné chování za odměnu, jednu velkou výhodu u většiny rodin má: děti vytáhne ráno hned z postele. Zvědavost předčí ospalost.

Skřítek se s dětmi nejčastěji loučí na Štědrý den, u někoho hned ráno nepřijde, u dalšího zmizí spolu s dárky. „U nás fungoval tak dobře, že zůstal až do Valentýna. A v létě, kdy dětem chyběl režim, nám ho skřítek zase pomohl nastolit. Bydlel u nás 14 dní a dělal rošťárny třeba u bazénu nebo na zahradě. Pro mě to bylo hezké kreativní období,“ popisuje maminka Petra.

„Každá pohádková nebo mytická bytost může být negativně interpretována, i hodný Ježíšek, který třeba přinese míň dárků než ostatním. Ale já bych řekl, že myšlenka je v tom, že poukážu na snahu, na to dobré, co dítě umí, dělá a snaží se, i co by mohlo zlepšit. Proto se doporučuje, aby pochval bylo víc než těch takzvaných kritik, a kritika aby byla správně podána jako povzbuzení. To pro dítě dává smysl,“ zamýšlí se Morávek nad vlivem skřítka v adventním čase.

Podle něj je to v souladu s tím, co principiálně očekáváme, to znamená nevytvářet na děti tlak, ale ocenit je za jakoukoliv snahu. Záleží jen na vás, rodičích, jak skřítka pojmete a co vám do rodiny vnese. Co třeba zavést pravidlo, že udělá neplechu, jen když budou večer uklizené hračky?

Jako odborník pak Morávek oceňuje i to, že je nová tradice dobrou příležitostí pro rodiče, kteří se chtějí tvořivě vydovádět. A advent se skřítkem je opravdu kreativní.