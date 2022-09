TEST: Vítáte změny, nebo vás děsí?

Letní dovolená je už jen krásnou vzpomínkou, ráno vstáváme do mlhy a podzim už je zkrátka tady se vším, co k němu patří. Změna letního času na zimní se blíží a kdyby někde na obzoru neblikaly Vánoce, člověk by měl pocit, že není na co se těšit. Udělejte si test, který vám poví, jak dobře zvládáte změny.