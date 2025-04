Jste se svým životem spokojená? Daří se vám v práci, probíhá v okruhu rodiny a přátel vše tak, jak jste si to představovala? Takové myšlenky přicházejí samovolně, ať už pod vlivem stresu a únavy anebo ve chvílích odpočinku, kdy máte čas se zastavit a začít trochu bilancovat.

Pro mnoho lidí je ovšem překvapivě těžké si na podobné dotazy odpovědět. Proto jsme pro vás připravili malý test, který vám může takovou osobní reflexi usnadnit. Pomůže vám nahlédnout na to, v jakém životním stádiu se právě nacházíte, na co byste si měla dávat pozor a co vám možná chybí k tomu, abyste se cítila opravdu šťastná a naladěná.

Nezapomeňte ani, že řadu věcí člověk hodnotí jinak v různém věku a na základě svých aktuálních zkušeností. Pravdou je, že zatímco někteří lidé o dosažení svých životních cílů bojují, jiní se o to zatím ani nepokusili. Na změnu přesto nikdy není pozdě, a co není, ještě může být.

Anketa Co byste teď chtěla od života?

Požádali jsme několik čtenářek o krátké zamyšlení na základě jejich současné životní situace. A co jsme se dozvěděli?

Chci prostě jenom žít Život mi toho naložil hodně. Porazila jsem rakovinu plic, poprala se s leukémií. O to víc si teď vážím všeho, co mám, naplno si užívám každého dne a nic zvláštního vlastně nepotřebuju, jen to zdraví.

Ludmila P.

Žádná velká přání nemám Jsem spokojená s tím, jak to u mě právě je. Všichni jsme zdraví, můžeme si dovolit vyrazit na dovolenou, nemáme žádné dluhy, tak co chtít víc!

Monika K.

Chtěla bych být soběstačná Můj svět naruby převrátila autonehoda a přála bych si být samostatná a schopná postarat se sama o sebe. Snad lékařská věda udělá v dohledné době nějaký pokrok a podaří se mi to.

Petra H.

Toužím po městě lásky Chtěla bych vidět Paříž. Projít se po Louvru a dát si kávu v nějaké romantické kavárničce, vyjet na Eiffelovku a zapomenout na všechny ty každodenní stresy. Zatím to není možné, ale věřím, že jednou mi to vyjde.

Nela V.

Článek vznikl pro časopis Claudia.