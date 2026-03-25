Zábava, nebo nebezpečná závislost? Udělejte si test, jak jste na tom s pornem

Snad každý už někdy viděl porno. Možná i vy ho příležitostně sledujete. Pouštíte si ho, abyste zahnali nudu, uvolnili stres či utekli od problémů? Možná se ze sledování sexuálních scén stal nezdravý návyk. Pokud už se bez porna neobejdete, ničí váš vztah a neumíte bez něj normálně fungovat, pak máte problém. Jak jste na tom? Vyzkoušejte si test.
V odborných kruzích se sice závislosti na pornografii říká opatrněji – „problémové užívání“, ale ve skutečnosti vás může ovládnout a způsobovat vážné potíže stejně jako jakákoli jiná známá závislost. Na potenciální problém upozorňuje platforma Nepornu.cz.

„Doporučujeme každému, kdo pravidelně vyhledává pornografii aspoň jednou týdně, aby se nad svým návykem zamyslel a zhodnotil si, jestli má tento svůj návyk stále pod kontrolou. Prakticky to může vypadat tak, že zkusí měsíc abstinovat od pornografie a všímat si toho, jak se cítí a jestli má nějaké nutkání vyhledat si pornografii,“ píše se na stránkách spolku, který se na podobě testu podílel.

Jste závislí na pornografii? Otestujte se zde.

Varovné příznaky závislosti

1. Neschopnost přestat: Nedokážeme se sledováním pornografie přestat, i když se opakovaně snažíme. I přes snahu pornografii nevyhledávat prožíváme silné nutkání, které se neustále vrací do myšlenek, a nakonec podléháme. Za jak dlouho, není rozhodující, čas je u každého individuální.

2. Stupňování a riskování odhalení: I když samotná četnost nebo eskalace obsahu není při vyhledávání pornografie pro určení závislosti zásadní, přesto jsou to věrní ukazatelé toho, že možná nad svým návykem či zlozvykem ztrácíme kontrolu. Je na místě si položit otázku: Vyhledávám pornografii častěji než před rokem a třeba i na místech, kde bych si dříve netroufl?

3. Omezování jiných činností: Sledováním nebo přemýšlením o sledování pornografie trávíme čím dál víc času a postupně omezujeme jiné aktivity – koníčky, povinnosti i vlastní zdraví, což má významný dopad na náš osobní, rodinný, společenský či pracovní život.

Tři procenta mužů místo práce sledují na home office porno, říká sexuolog

4. Negativní dopady: Pornografie slouží jako automatický obranný mechanismus. Unikáme-li k ní před samotou, dovede nás do ještě větší osamělosti. Eskaluje problémy v partnerství, se soustředěním, seznamováním, s navazováním vztahů s novými lidmi, může stát za sexuálními dysfunkcemi – poruchy erekce, problémy se vzrušením, předčasná či opožděná ejakulace atd.

5. Abstinenční příznaky: Objevují se, či nikoli? Pokud ano, pak by sledování pornografie „přeskočilo“ ze škatulky „problematické užívání“ do „závislostní porucha“. Podle webu Nepornu.cz předběžné studie naznačují, že abstinenční příznaky, především pak bažení (craving), zakouší až 72,2 procenta respondentů.

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Luxusní krajky i průhledné kousky: Podívejte se, co nosí slavné krásky

Slavné dámy ve spodním prádle

Přemýšlíte nad pořízením krásného sexy spodního prádla? Inspirujte se v naší galerii slavnými kráskami, které se nebály jít s kůží na trh a ukázaly se v krajkových i průhledných módních kouscích,...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

Pastelové oživení: móda jemná jako jaro samo vás omladí

Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte...

Jarní trendy letos sázejí na jemnost a optimismus. Pastelové odstíny růžové nebo světle modré vnášejí do šatníku pocit svěžesti a klidu.

25. března 2026

Přivítejte kosmetické jaro. V líčení vsaďte na máslově žlutou a mechovou

Červená rtěnka je nejen sexy, umí probudit pozitivní ženskou energii.

V kráse se jaro neprojevuje snahou být za každou cenu vidět, jde primárně o to působit svěže. Umíte to?

25. března 2026

Zábava, nebo nebezpečná závislost? Udělejte si test, jak jste na tom s pornem

Ilustrační snímek

Snad každý už někdy viděl porno. Možná i vy ho příležitostně sledujete. Pouštíte si ho, abyste zahnali nudu, uvolnili stres či utekli od problémů? Možná se ze sledování sexuálních scén stal nezdravý...

25. března 2026

Poznejte účinky sirtfood diety a hubněte jako celebrity

Smoothie je při redukci hmotnosti vhodnější než dieta, při které pouze pijete...

Sirtfood dieta slibuje hubnutí bez drastického hladovění díky potravinám, které aktivují spalování tuků. Jak funguje, co jíst a proč ji milují celebrity? Zjistěte, zda je tento trend jen módní hit,...

25. března 2026

Mám dobré geny, ale estetická medicína je úžasná, říká Olga Menzelová

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila...

S Olgou Menzelovou jsme se potkali v České mincovně v Jablonci nad Nisou, kam přijela vyrazit pamětní medaili vydanou na počest nedožitých 88. narozenin Jiřího Menzela. Povídali jsme si nejen o jeho...

25. března 2026

Nemáme právo veřejně komentovat každý názor, říká guru etikety o chování na sítích

Premium
Libor Neuwirth

Praděda Libora Neuwirtha pracoval u koní. Na fotografii, kterou ukazuje, stojí fešák v kalhotách a košili s kravatou, má na sobě vestu. „Dneska by byl v montérkách,“ říká elegantní mladík v obleku,...

24. března 2026

Ženu skalpoval stroj v práci, v nemocnici bojovala o život

Žena přišla o vlasy v práci. Málem ji to stálo život.

Devětadvacetiletá Anna Rachfalová původem z Polska pracovala ve Velké Británii jako operátorka stroje ve výrobě. Vždy si dávala pozor a dodržovala bezpečností pokyny. Jednou se ale jeden ze strojů...

24. března 2026  8:34

Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Ilustrační fotografie

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj...

24. března 2026

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

24. března 2026

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak nosit plavky v roce 2026. Miss ukázala outfity na pláž i do města

Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v...

Plavky už dávno nepatří jen na pláž. Podle Lucie Augustinové z Fashion Island letos plavky všech střihů a barev povýšily a mění se v klíčový módní kousek celého outfitu – nosit se budou jasné barvy...

24. března 2026

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

vydáno 24. března 2026

