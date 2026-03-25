V odborných kruzích se sice závislosti na pornografii říká opatrněji – „problémové užívání“, ale ve skutečnosti vás může ovládnout a způsobovat vážné potíže stejně jako jakákoli jiná známá závislost. Na potenciální problém upozorňuje platforma Nepornu.cz.
„Doporučujeme každému, kdo pravidelně vyhledává pornografii aspoň jednou týdně, aby se nad svým návykem zamyslel a zhodnotil si, jestli má tento svůj návyk stále pod kontrolou. Prakticky to může vypadat tak, že zkusí měsíc abstinovat od pornografie a všímat si toho, jak se cítí a jestli má nějaké nutkání vyhledat si pornografii,“ píše se na stránkách spolku, který se na podobě testu podílel.
Jste závislí na pornografii? Otestujte se zde.
Varovné příznaky závislosti
1. Neschopnost přestat: Nedokážeme se sledováním pornografie přestat, i když se opakovaně snažíme. I přes snahu pornografii nevyhledávat prožíváme silné nutkání, které se neustále vrací do myšlenek, a nakonec podléháme. Za jak dlouho, není rozhodující, čas je u každého individuální.
2. Stupňování a riskování odhalení: I když samotná četnost nebo eskalace obsahu není při vyhledávání pornografie pro určení závislosti zásadní, přesto jsou to věrní ukazatelé toho, že možná nad svým návykem či zlozvykem ztrácíme kontrolu. Je na místě si položit otázku: Vyhledávám pornografii častěji než před rokem a třeba i na místech, kde bych si dříve netroufl?
3. Omezování jiných činností: Sledováním nebo přemýšlením o sledování pornografie trávíme čím dál víc času a postupně omezujeme jiné aktivity – koníčky, povinnosti i vlastní zdraví, což má významný dopad na náš osobní, rodinný, společenský či pracovní život.
4. Negativní dopady: Pornografie slouží jako automatický obranný mechanismus. Unikáme-li k ní před samotou, dovede nás do ještě větší osamělosti. Eskaluje problémy v partnerství, se soustředěním, seznamováním, s navazováním vztahů s novými lidmi, může stát za sexuálními dysfunkcemi – poruchy erekce, problémy se vzrušením, předčasná či opožděná ejakulace atd.
5. Abstinenční příznaky: Objevují se, či nikoli? Pokud ano, pak by sledování pornografie „přeskočilo“ ze škatulky „problematické užívání“ do „závislostní porucha“. Podle webu Nepornu.cz předběžné studie naznačují, že abstinenční příznaky, především pak bažení (craving), zakouší až 72,2 procenta respondentů.