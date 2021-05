TEST: Vyznáte se v lidech? Naučte se poznávat typy osobností

Stojí to hodně času a zkušeností, aby se člověk vyznal nejen v tom, jaký je on sám, ale i co může čekat od druhých. V dávných dobách se chováním lidí zabývali hlavně filozofové, v dnešní době nám pomáhají zejména poznatky psychologů.