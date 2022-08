TEST: Zjistěte, čím jste druhým sympatičtí

Léto je časem cestování, a tak se častěji než jindy potkáváme s cizími lidmi. Možná jste si všimli rozdílů mezi chováním Čechů a lidí za hranicemi naší vlasti. Když nás od jiných dělí jazyková bariéra, může to v nás vyvolávat nejistotu a strach.

Ale není potřeba mluvit, stačí se jen usmívat, dívat se do očí a uvidíte, že kontakt bude fungovat i beze slov. A netýká se to jen opačných pohlaví, takto příjemně můžete zvládnout komunikovat s cizinci třeba na recepci, u benzinky nebo v restauraci, klidně muž s mužem, žena se ženou. Zkuste si to.

A co když vás pozvou sousedi na grilovačku? Není nic jednoduššího a krásnějšího než se setkat s někým, s kým si porozumíte a s kým se cítíte dobře. Věřte nebo ne, tomuto umění se lze naučit. Může se vám hodit i po návratu do práce, při jednání na úřadech nebo například v čekárně u lékaře.

Udělat perfektní první dojem totiž nejsou žádné čáry. Důležité je během několika sekund propojit tři věci – vystupovat jako vítěz, přítel i spojenec. Jak přesně to funguje, si přečtěte dál. Ale i když se vám ve snaze zanechat co nejlepší první dojem hned nebude dařit a dopustíte se drobných neobratností, i tak máte šanci přesvědčit toho, s kým mluvíte, o tom, jak jste úžasní.

Dá se to naučit, navíc všichni máme něco, díky čemu jsme přitažliví. Chcete vědět, co je na vás pro ostatní tak strhující? Udělejte si náš test.

Ale nezapomeňte, že všichni jsme dobří takoví, jací právě jsme.

Víte, že kontakt s ostatními probíhá podle určitých pravidel a má čtyři fáze?

Akceptace: První dojem je vždy důležitý. Ať už si to přiznáme nebo ne, často během několika sekund vycítíme, jestli je nám náš protějšek sympatický, i když to zní povrchně. A stejně tak my působíme na své okolí. Abychom kouzlo těchto prvních sekund využili, musíme dokázat skloubit tři už zmíněné věci – vystupovat jako přítel, vítěz i spojenec. Jak? Zaprvé: Usmějte se. Pokud to situace vyžaduje, podejte si ruce, a to s pevným stiskem. Ruce jsou k navázání přátelství klíčové! Zadruhé: Mělo by z vás vyzařovat zdravé sebevědomí. Proto nezapomeňte vypnout hrudník a nezakládejte si ruce. Zatřetí: Měli byste udržovat až 70 procent času oční kontakt, právě to vás spojuje.

Fascinování: Druhé lidi zaujmete tím, co s nimi máte společného. Abyste je fascinovali, musíte tedy zjistit, co by to mohlo být. Může to být společný problém (například čekání ve frontě), společný moment, zážitek a podobně. Představte si, že každý člověk si s sebou nosí klubko, na kterém jsou navinuté jeho myšlenky, představy a názory. Stačí jen cílenými otázkami vypátrat, kolik společných „vláken“ máte. Nejjednodušší zahájení rozhovoru je třeba zeptat se druhého na čas, na počasí či místo, odkud pochází. Jednou z nejdůležitějších otázek je: „Proč?“ To přiměje druhého, aby svou řeč rozvedl, a vy už jenom navazujete „vlákna“. A to zvládnete!

Spojování: Všichni si přejeme, aby nám druzí rádi naslouchali, když mluvíme. Bude to fungovat na jedničku, pokud použijete malý trik. Budete vyprávět nějakou příhodu, příběh nebo vtip. To vytváří spojenectví mezi vypravěčem a posluchačem. Když jste třeba pozvaní na grilování, převeďte řeč na téma „pěkné počasí“ a dejte k dobru veselé příhody ze své letní dovolené. Na konci svých historek byste měli vždy předat slovo svému protějšku. Spojení se tak naváže téměř samo.

Oslnění: Možná vás to překvapí, ale druhé neoslníte tím, že jim budete vyprávět o svých úspěších a schopnostech. Naopak, musíte zacílit na jejich centrum odměny tím, že jim dopřejete pocit, že jsou vám sympatičtí, že vás zajímá, co vyprávějí. Poslouchejte je, reagujte na ně, klidně se jich vyptávejte na nepodstatné detaily. Projevte pochopení, přidejte třeba svůj podobný zážitek, složte druhému pár komplimentů, ale pozor, vždycky vážně míněných! A hlavně buďte sami sebou, protože takoví prostě jste a druzí vás tak berou. Na nic si nehrajte.