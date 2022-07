TEST: Jak silná je vaše sebedůvěra?

Příliš kulatý zadeček, krátké nohy, neúspěchy a pády? Když o sobě vaši nejdražší pochybují, vždycky se je snažíte povzbudit a vysvětlit jim, jak jsou úžasní. Ale co s vaším vlastním vnitřním kritikem?

Občas o vás říká nepěkné věci, nejspíš se pak necítíte ve své kůži a je to pěkně nepříjemné. A ten vnitřní hlas, ten pocit je neodbytný. Přitom je důležité, abyste se sama měla ráda! Zdravé sebevědomí a sebedůvěra jsou totiž předpokladem šťastného života.

Ženy často vnímají samy sebe negativně

Co přesně je sebedůvěra? Je to výsledek vašich myšlenek. To, jak sama sebe vidíte, hodnotíte a kam se zařazujete, určuje rozhodujícím způsobem, jak významná a důležitá se cítíte být. Vaše pocity proto úzce souvisejí s tím, jak sama sebe vnímáte.

Toto vnímání je bohužel u mnoha žen spíš negativní. Pochybují o sobě, cítí se méněcenné a mají strach, že si ve srovnání s druhými vedou hůř, i když to tak vůbec není. Naštěstí s tím můžete cíleně bojovat a vnímání své vlastní hodnoty posilovat.

V našem testu zjistíte, jak silná je vaše sebedůvěra. A hlavně, co můžete dělat, když bude mít ten váš vnitřní (a protivný) kritik zase jednou hlavní slovo.