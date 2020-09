Naďa opouští dětský domov. Na startu do života jí můžeme pomoct

„Když jsem byla malá, říkali mi, že když budu zlobit, půjdu do dětského domova. O pár let později jsem si paradoxně tuto cestu zvolila sama,“ vzpomíná Naďa, která byla z rodiny odebrána spolu se sestrou.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale situace byla dlouhodobě neúnosná. Máma pila. Zjistila jsem, že domov rozhodně není polepšovna. Pravdou však je, že některé děti to tak vnímají. Začátky byly velmi těžké, přesto jsem však ústav vždy vnímala jako místo, kde můžu začít znovu, můžu se rozvíjet a studovat vysokou školu. Jako první v rodině. O tom jsem se dřív neopovažovala ani snít.“



Hýbejte se s Teribearem a pomozte druhým 10. září přesně v 10 hodin a 10 minut startuje už pošesté charitativní akce Nadace Terezy Maxové dětem, jejímž cílem je přispět každým krokem na pomoc těm, kteří ji potřebují. Kvůli koronavirové nákaze nebudeme pomáhat chůzí či během na jednom místě, jako v předchozích letech, ale můžeme se hýbat kdekoliv. Budeme pohromadě, jen každý zvlášť. Stačí, když si stáhneme do mobilů měřící aplikaci Strava, a již nyní se můžeme za 200 korun zaregistrovat na stránce www.teribear.cz (Poplatek je vybírán formou veřejné sbírky a slouží k pomoci dětem a podpoře činnosti nadace). Za každý náš kilometr chůze či běhu přispějí partneři nadace desetikorunou do společné kasy s tím, že ve chvíli, kdy dokážeme všichni dohromady pohybem nasbírat 10 milionů korun, celá charitativní akce skončí. I letos si můžeme vybrat, komu pomohou peníze, které pohybem vyděláme. Nadace Terezy Maxové dětem nabízí 10 oblastí, kam přispět. Všechny postupně představíme. Více na stránkách nadace.

Nadace Terezy Maxové dětem podpořila Naďu během jejího studia, a po pobytu ve startovacím bytě se jí nyní chystá pomoci i na startu samostatného života. „Momentálně ještě studuji a intenzivně řeším bytovou situaci. Nastává čas dětský domov opustit a vstoupit do nové životní etapy. Osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy. Přes všechny obavy věřím, že ten krok zvládnu. I když to nebude jednoduché. Ale o to víc na sebe budu moci být pyšná,“ dodává Naďa.



Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme mladým lidem, jako je Naďa, vzít život do vlastních rukou a zapojit se do společnosti!