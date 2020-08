Nikolas chce studovat obchodní právo. Pomohly mu nadace a můžeme i my

Nikolas se do dětského domova dostal ve čtyřech letech. „Po nějaké době jsem to začal brát jako příležitost, ne jako trest. Protože spousta dětí po odchodu z dětského domova nedopadne tak, jak by chtěla, začal jsem využívat toho, co ústav nabízí,“ píše ve svém dopise Nikolas.

„Mohl jsem vystudovat vysněné gymnázium, a díky tomu zažil výměnné pobyty ve Španělsku a Velké Británii. Nyní se připravuji na bakalářský titul a rád bych pokračoval i magisterským studiem obchodního práva. Moje vzdělání by nebylo možné bez dětského domova a bez podpory nadací. Jsem moc vděčný, že mi pomohli. Rád bych teď nabídl vlastní příklad a motivaci ostatním. Je jedno, v jak nepříznivé situaci se právě nacházíte. Důležité je využít všechny přístupné možnosti, popřípadě hledat nové, které vám pomohou jít za svými sny,“ radí Nikolas ostatním dětem, které vyrůstají bez rodiny, tak jako on.



Hýbejte se s Teribearem a pomozte druhým 10. září přesně v 10 hodin a 10 minut startuje už pošesté charitativní akce Nadace Terezy Maxové dětem, jejímž cílem je přispět každým krokem na pomoc těm, kteří ji potřebují. Kvůli koronavirové nákaze nebudeme pomáhat chůzí či během na jednom místě, jako v předchozích letech, ale můžeme se hýbat kdekoliv. Budeme pohromadě, jen každý zvlášť. Stačí, když si stáhneme do mobilů měřící aplikaci Strava, a již nyní se můžeme za 200 korun zaregistrovat na stránce www.teribear.cz (Poplatek je vybírán formou veřejné sbírky a slouží k pomoci dětem a podpoře činnosti nadace). Za každý náš kilometr chůze či běhu přispějí partneři nadace desetikorunou do společné kasy s tím, že ve chvíli, kdy dokážeme všichni dohromady pohybem nasbírat 10 milionů korun, celá charitativní akce skončí. I letos si můžeme vybrat, komu pomohou peníze, které pohybem vyděláme. Nadace Terezy Maxové dětem nabízí 10 oblastí, kam přispět. Všechny postupně představíme. Více na stránkách nadace.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme mladým lidem jako Nikolas splnit si sen o vzdělání!