Jak dopadla zkouška dospělosti?
Maturovala jsem z pěti předmětů a dostala samé jedničky. Bylo to velmi náročné období, protože jedničkami z některých maturitních předmětů bylo podmíněné i moje přijetí na univerzitu. Jsem perfekcionistka a každou otázku jsem měla vypracovanou na patnáct stran, i když jsem věděla, že u zkoušky stihnu odprezentovat jen zlomek. A abych toho neměla málo, ještě jsem běžela Pražský mezinárodní maraton. Ten jsem dala za tři hodiny a padesát minut. Nejdřív jsem absolvovala půlmaraton. Pár dní před startem jsem se ale rozhodla i pro delší trasu. Řekla jsem si, že mě to odreaguje mezi učením. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí.
Nejobtížnější bylo sehnat finance, první rok školného stojí milion tři sta tisíc korun. Přijímací zkoušky nebyly potřeba, rozhodovaly známky a motivační dopis. Sepsat ho však bylo náročné.