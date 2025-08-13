Jednou bych chtěla zkoumat nebezpečné bakterie, říká devatenáctiletá česká vědkyně

„V Biotechnologickém ústavu Akademie věd na mě kolegové s nejrůznějšími tituly zpočátku koukali trochu překvapeně, ale po půlroce jsem se už cítila jako součást týmu. Dokonce jsme byli společně na týdenním pracovním měření a už jen samotná cesta byla nesmírně obohacující. Všichni jsou intelektuálně založení a několik hodin se v autě bavili o hvězdách a vesmíru. Bylo úžasné je poslouchat. Je to úplně jiná sociální bublina,“ vypráví devatenáctiletá česká vědkyně Tereza Mikovcová. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  20:00
Tereze Mikovcové je devatenáct let a má za sebou skutečně úspěšný rok. Na jaře uběhla maraton, odmaturovala se samými jedničkami a dostala se na jednu z nejlepších univerzit na světě. Není divu – výzkumu se totiž na Akademii věd věnuje už od šestnácti let. „Můj sen je založit biotechnologickou firmu,“ říká odhodlaně.

Jak dopadla zkouška dospělosti?
Maturovala jsem z pěti předmětů a dostala samé jedničky. Bylo to velmi náročné období, protože jedničkami z některých maturitních předmětů bylo podmíněné i moje přijetí na univerzitu. Jsem perfekcionistka a každou otázku jsem měla vypracovanou na patnáct stran, i když jsem věděla, že u zkoušky stihnu odprezentovat jen zlomek. A abych toho neměla málo, ještě jsem běžela Pražský mezinárodní maraton. Ten jsem dala za tři hodiny a padesát minut. Nejdřív jsem absolvovala půlmaraton. Pár dní před startem jsem se ale rozhodla i pro delší trasu. Řekla jsem si, že mě to odreaguje mezi učením. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí.

Nejobtížnější bylo sehnat finance, první rok školného stojí milion tři sta tisíc korun. Přijímací zkoušky nebyly potřeba, rozhodovaly známky a motivační dopis. Sepsat ho však bylo náročné.

