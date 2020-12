Vánoce se kvapem blíží, jak se na ně těšíte?

Moc! Mám ráda, jak mají sváteční dny jiný režim, jinou vůni, barvu, skladbu. Pokaždé „stejně jinou“, a přesto vždy trochu odlišnou. To mě baví. Ráda v sobě hledám současnou dobou nepodporované tiché tradice – vnitřní klidný rituál usebrání. Jde to samozřejmě i jindy v roce, ale Vánoce jsou jedna z hezkých příležitostí. Už proto, že je to umožněno všem současně.