Chceme si vybrat, na co se podíváme a kdy. Proč televizní vysílání mladé neláká

Kdybyste se měli nastěhovat do nového bytu, potřebovali byste tam televizi? To byla moje první otázka pro skupinu studentů maturitního ročníku gymnázia ve Slaném. Přišel jsem se ptát, nakolik je sledování televizního vysílání součástí jejich životního stylu. Průzkumy totiž udávají, že televizi si denně zapne jen zhruba třetina diváků ve věku 15 až 24 let a že se jejich počet stále snižuje.

Ostatně kantoři středních škol nebo učňovských oborů jsou v odhadech ještě o poznání střízlivější. Obvykle vám odpoví asi takhle: Mladí se na televizi nedívají, klasické vysílání je nezajímá.