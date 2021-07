Některé reakce jsme nečekali, říká matka dcery trpící deformací obličeje

„Když jsem Beátku porodila, doktorka úplně zmrzla. Tak, že do ní musela kolegyně loktem drbnout,“ vzpomíná Eliška Staňková. Dcera se jí narodila před pěti lety. A to se vzácným Treacher Collinsovým syndromem (TCS), který deformuje tvář. Eliška se rozhodla o TCS otevřeně mluvit a pomáhat i dalším lidem. I díky tomu získala v roce 2019 titul Žena roku v kategorii pod 30 let.