Příběh Magdy: Tchyně se neustále naváží do mé mámy, není jí dost dobrá

Moje matka to nikdy neměla v životě jednoduché. Život se s ní nemazlil už od dětství. Když jí bylo deset, její matka zemřela na otravu krve měsíc po porodu sestry. S domácností a miminem jim pomáhala babička, ale stejně na mé mámě toho i tak bylo dost.

Otec se o rok později podruhé oženil, a to mamce teprve nastaly krušné časy, macecha ji nepřijala, zamilovala si jen její malou sestru a za další rok se jí narodil syn. To už se moje mamka teprve ocitla na hodně vzdálené koleji.

Z domova v patnácti

Po základní škole z domova odešla k babičce a učila se švadlenou. Prý chtěla vždycky studovat, ale ani její otec, ani macecha to nedovolili. Mámina babička (moje prababička) už nežije, zemřela dva roky před mým narozením, a jak mamka říkala, byl to po mamince (mojí babičce) ten nejhodnější člověk na světě. Neznám ani jejího otce (mého dědečka), nevlastní matku, sestru, ani nevlastního bratra. Maminka se s nimi už od mládí nestýká a ani oni o nějaký kontakt neprojevili zájem.

Mého otce mamka poznala, když jí bylo téměř třicet. Dlouhá léta bydlela s babičkou, která byla závislá na její pomoci, děda už nějakou dobu nežil a maminka se o babičku starala až do její smrti. Neměla tak kromě práce prakticky na nic čas. Sice se vyučila švadlenou, ale nakonec pracovala v čistírně a pak rychle běžela domů, aby byla s babičkou.

Otce neznám

S mým otcem chodila rok, nastěhoval se k ní a když mamka zjistila, že čeká dítě, opustil ji. Od té doby prý už o něm nikdy neslyšela. Já o něm samozřejmě také nic nevím, nemám ho ani v rodném listě. Ale nechyběl mi, maminka mi jeho nepřítomnost tisíckrát vynahradila. Jak na tom ona byla poté s muži, netuším. Nikdy mi žádného nepředstavila, nevím, jestli se o ni nějaký zajímal. Nikdy jsme na toto téma spolu nemluvily.

Na dětství mám hezké vzpomínky, mamka tady byla pořád pro mě. Peněz jsme měly málo, ale i tak se mi snažila dopřát co nejvíce, abych se v kolektivu ostatních necítila odstrčená. Občas měla i dvě zaměstnání, chodila ještě po večerech uklízet do kanceláří, aby všechno zvládla ufinancovat.

Mamka na mě také hodně šila, měla jsem tak moderní oblečení konkurující módním značkám. Vymýšlela různé aktivity, abychom neseděly doma, zkrátka byla (a pořád je) tou nejlepší mámou na světě.

Ve mně si prý splnila i neuskutečněný sen, a to jít studovat. Ve škole jsem nikdy neměla problémy, učení mi šlo, tak jsem po základce šla na gymnázium, a nakonec i na vysokou. Mamka mě finančně podporovala, neustále tvrdila, že je to její povinnost.

Snažila jsem se co nejvíce chodit na brigády, abych jí ulevila. A na jedné takové jsem potkala i svého budoucího manžela. Kamarádka na vysoké mi dohodila brigádu v jedné advokátní kanceláři, jednalo se o administrativní práci na počítači.

Jednou jsem se dala do řeči s mladým klukem, myslela jsem, že je to taky nějaký brigádník, vypadal, že je zhruba stejně starý jako já, mně bylo tenkrát sotva dvacet. On mě při tom nechal, ale brzy jsem zjistila, že je to jeden z právníků, dokonce o osm let starší než já. Navíc jeho otec byl hlavním partnerem advokátní kanceláře.

Párkrát jsme se ještě viděli, líbil se mi už tenkrát, ale brigáda mi skončila a už jsme se neviděli. Potkala jsem ho až za pár let na své promoci, vystudovala jsem ekonomii. Byl tam s kamarádem, jehož bratr také promoval. Slovo dalo slovo a my si nakonec domluvili schůzku. Bylo nám spolu dobře, takže následovala další a pak další a začali jsme spolu chodit.

Budoucí tchyně mi od počátku nesedla

Po nějaké době mě seznámil se svými rodiči. Moji mámu už znal, představila jsem je na promoci, ale navštívil ji se mnou i později, když už jsme spolu chodili. Mámě se líbil a bylo to vlastně vzájemné.

Měli si o čem povídat, mamka je velká čtenářka a on taky a zjistili, že mají oblíbeného stejného autora. To já už o jeho matce říct nemůžu, že bych se jí kdovíjak líbila, nebo ona mně. Otce jsem znala, víceméně jen podle vidění, tenkrát na brigádě jsme se jen párkrát potkali, on si mě pamatoval a choval se ke mně hezky.

Zato ta matka, to je typická namyšlená žena úspěšného a movitého muže, která si pro svého neméně úspěšného syna představovala někoho úplně jiného, než jsem byla já. Body jsem získala jen díky tomu, že mám vysokou školu a dobré místo v bance, ale můj původ, to, že nemám otce, máma je podle ní jen obyčejná švadlena a uklízečka pocházející z kdovíjakých poměrů, a navíc nemá ani maturitu, to prostě nedokázala strávit.

Ale že mi pak mamka ušila nádherné svatební šaty, které mohly směle konkurovat drahým značkovým šatům ze salonu, to už přehlédla. Moje maminka má svou hrdost, odmítla i to, že by rodiče ženicha zaplatili celou svatbu. Tchyně to mamce při jejich seznámení řekla takovým pohrdavým stylem, že bych jí nejradši jednu vrazila.

Vlastně i během svatby se tchyně k mé mamce chovala přezíravě, dávala jí najevo, že je pro ni nicka. Moje maminka si toho pochopitelně všimla, ale měla z toho spíš legraci, zato mně to hrozně vadilo a vlastně až fyzicky bolelo.

Vdaná jsem už několik měsíců, bydlíme v hezkém pronajatém bytě a časem bychom si chtěli pořídit něco svého, ale nikam nespěcháme. Ani na rodinu zatím nemyslíme, příští rok mi bude 30, myslím, že ještě mám chvilku čas. Tchyně už to ale začala řešit, dokonce mi navrhla, že mi dohodí chůvu, prý dcera její známé si ji nemohla vynachválit.

Na to jsem jí řekla, že žádné dítě zatím nemáme a až ho budeme mít, tak o pomoc požádám jedině svou maminku. Tchyně se pochopitelně urazila, ale mně je to jedno. Už jí mám plné zuby, toho jejího povyšování. Řekla jsem to i manželovi, on se do toho nechce plést, prý matka je už taková, mám si zvyknout.

Magda

