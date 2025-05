Jak vybalancovat vztahy, když do rodiny přijde nová nevěsta? A co dělat v případě, že si s tchyní nesedne a vznikají vyhrocené konflikty? Odstřihnout ji úplně?Vyhádat si své místo na světě? Nebo ustoupit a nechat to být? Komunikace a včasné vymezení hranic jsou základ, radí odbornice. Mužům radí nevybírat si stranu a rozhodně se nenechat vtáhnout do role mediátora.