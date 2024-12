S jizvami po sebepoškozování či odstranění prsou se dá pracovat, líčí tatérka

Překvapilo mě, že tetování už je dnes téma i pro mladé maminky. Můžete říct, co si nejčastěji vybírají?

Maminkám se hodně tetují jména dětí zakomponovaná v linkách, a co mě baví a má velký úspěch na sítích, jsou přímo obrázky, které vaše dítě namalovalo. Když třeba ve třech letech děti něco nakreslí, maminky si to nechají v poměru 1 : 1 vytetovat. Já sama takový obrázek mám (ukazuje vnitřek paže) – tohle je náš kocour. Podobné motivy mám ráda, protože se skrz obrázek můžu vrátit do věku, kdy synovi byly tři roky – vybavím si, jak byl malinký a kreslil, takže takové tetování je dneska vlastně i trochu památníček. Tohle tedy hodně sdílím a další maminky i tátové se toho chytají. Oblíbené motivy u maminek jsou také otisky ručiček nebo nožiček, jejich snímky z ultrazvuku nebo horoskopy dětí.

Lidé si čím dál častěji vybírají osobní a niterná slova jako třeba Láska, Sebeláska, Laskavost, Dýchej a také si to nechávají psát v češtině, zatímco dřív se psalo spíš anglicky a latinsky. Ukazuje to podle mě i to, že máme sebevědomí.