V práci jsem si do kafe lila vodku, doma vypila i repelent, vypráví abstinentka

Poprvé se Taťána Machová napila v patnácti letech. Dnes si uvědomuje, že už tehdy na ni měl alkohol velký vliv. „Pomáhal mi uvolnit se a stav opilosti se mi hrozně líbil. Za střízliva jsem se vnímala jako ošklivá, tlustá a připadala si k ničemu. Dnes samozřejmě vím a i z fotek vidím, že to vůbec nebyla pravda. Byla jsem si hrozně nejistá sama sebou a zároveň jsem se bála, že lidé tuto mou vnitřní nejistotu odhalí. Do školy jsem chodila s úzkostí,“ popisuje. „Že to není normální, jsem si uvědomila až po léčbě, když jsem tuto úzkost přestala zažívat a poprvé pocítila vnitřní klid.“

Podařilo se mi dva týdny abstinovat, pak jsem si koupila láhev a z toho dne už si nic nepamatuju. Usnula jsem v nějakém roští v parku, kde mě okradli.