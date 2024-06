Táta jako vzor. Být příkladem pro současné děti není úkol pro slabocha

„Asi do třiceti jsem žila s pocitem, že chlapi jsou nezodpovědní sobci,“ říká Alice, když vzpomíná na svého tátu. Když bylo Alici sedm let, máma jí bez servítků vysvětlila důvod, proč s nimi nežije: „Táta o nás nestojí, chce se tahat každou noc s jinou ženskou. Na to nepotřebuje manželku a dítě, akorát jsme mu překážely.“

Zklamání Aliciny mamky bylo nejspíš oprávněné, ale děti všechno vnímají vlastním filtrem. A tak si holčička do života odnesla pocit, že pro prvního chlapa ve svém životě neměla žádnou cenu – a s ostatními to nejspíš bude podobné.