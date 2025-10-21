Voucher na zpackané vztahy. Jak absence otce ovlivňuje vztahy dívek v dospělosti

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Nepřítomnost otce může v životě dcery zanechat hluboké stopy. Ženy, které vyrůstaly bez něj, často nevědí, jak funguje partnerský život, a volí si nevhodné partnery. Ale nic není ztraceno – zkušenosti, náhradní mužské vzory a otevřená komunikace pomáhají tuto prázdnotu překlenout.

Ženy, které vyrůstaly bez otce, trápí často i nevědomé hluboké trauma. Přestože jejich dětství mohlo být hezké a bezproblémové.

Nenaučily se totiž, jak funguje rodina, v níž se na výchově a životě podílejí máma i táta. Neviděly, jak se starat o muže, nezažily silné ruce, které opraví rozbitou pračku, nezažily něhu, když se na maminčiny narozeniny objevila ve váze kytka. Neměly srovnání, jak funguje mužská a ženská energie.

Jsou to i zkušenosti praktického charakteru, které můžou ženám bez otce chybět, tedy to, jak si s mužem povídat, jak respektovat jeho potřeby, jak si nebrat osobně naše staré lovecké pudy – třeba jít na ryby či do hospody.

