Berani Řád a bezpečí
Berani budou v tomto školním roce potřebovat řád a pocit, že všechno funguje. Lépe se bude dařit těm, kteří mají dokonalé zázemí nebo pocit bezpečí za zády.
Čeká je nadšení z dobré školy, nové začátky a snaha, která padne na úrodnou půdu. Čím víc píle, tím víc úspěchů. Celkově to bude velmi dobrý rok, ale odchylky od normálu vás letos mohou vykolejit víc než kdy jindy.
Býci Na dobré cestě
V následujících deseti měsících se dobře ukáže, zda vám nesedne něco, co žijete. Školní rok pak může být docela vydřený. Na druhou stranu – pokud vás potká změna školy, přestup nebo stěhování, zvládnete to levou zadní a polepšíte si.
Pro rodiče i děti platí, že by se neměli nechat tlačit do situací, v nichž jsou v nevýhodném postavení a viditelně na nich někdo profituje. Takže rodiče malých Býčků, pozor na šikanu!