Beran Probuzení z letargie

V poslední době ztrácíte cit pro to, jak jsou na tom lidé kolem vás. A právě z této skořápky by vás měl Valentýn vyvést. Postarejte se o to, abyste to byli tentokrát právě vy, kdo někomu podá pomocnou ruku, pohladí ho nebo se vcítí do jeho potřeb.

Probudí vás to z letargie a můžete tak být ostatním nápomocní více, než jste si mysleli. Třeba jen laskavým slovem nebo nečekanou nabídkou.