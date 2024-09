Líbí se mu moje pipinka. Je pořád nadržený, stěžovala si vyměněná manželka V novém díle Výměny manželek se pohodlná Lucie snažila přizpůsobit domácnosti, kde se stále něco děje. Ilona jako by byla jejím pravým opakem. Celých deset dní se pokoušela rozhýbat pro ni málo akční... 12. září 2024

Zatnu zuby a nevěra není. V tolyamorii žije v Česku stále více párů Podvádíš mě, spíš s jinými a já to vím. Doma děláme, že se to neděje, a i když mi to vlastně vadí, rozhodně o tom nemluvíme. Seznamte se s novým pojmem „tolyamorie“. V nové formě vztahu žije stále... 14. září 2024

Džíny jsou sex. Brooke Shieldsová v kontroverzním spotu spustila revoluci V módním světě existuje jen málo okamžiků, které vzbudily takový rozruch jako kampaň pro džíny Calvin Klein z roku 1980 s tehdy patnáctiletou herečkou Brooke Shieldsovou. Reklama se silným sexuálním... 13. září 2024

Předehru muži z porna neodkoukají, říká lektorka tantry o mýtech sexu i bodu G Premium Letos je to přesně deset let, co se Klára Kloudová začala věnovat tantrickým masážím a práci s tělem. Za tu dobu se posunula směrem k edukaci a vytrvale vyvrací spoustu mýtů, předsudků a polopravd,... 16. září 2024

