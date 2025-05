Část 1/6

Berani Zpátky na zem

Nuzné časy končí a před vámi se otevírají úplně nové obzory. Můžete výrazněji cítit, kde vám není dobře, a pálit mosty. Také ve vás může zhasínat poblázněná vášeň. Vracíte se zpátky na zem. Změny, jež vás napadnou v myšlenkách, rozhodně časem udělejte. Samozřejmě to nevylučuje ani setkání s osudovou láskou, zejména tam, kde jste dlouho doslova trpěli samotou.

Býci Radikální řez

Vaše zásadní rozhodnutí se mohou týkat vztahů, svazků, stěhování a zakládání rodiny. V květnu bude na stole možnost výrazně posunout a zkvalitnit svůj život. Nové začátky vám spadnou do klína hlavně tam, kde se přestáváte bát žít. Nebo ke se vysvobozujete z toxických vztahů. Jednoduše to riskněte. To dobré, co se nabízí, je tu pro vás.