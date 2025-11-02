Berani: Nové cesty
Vaše temné téma se týká lpění na něčem, co vám dává jistotu, nebo si to alespoň myslíte. Jenže opak je pravdou. Proberte svůj život zejména v oblastech, kde se až panicky bojíte, že o něco přijdete. Když tenhle strach ustoupí, uleví se vám a otevřou se cesty k novému.
Dá se říci, že staré zvyky vás ničí. Pokud řešíte zdravotní potíže, tak bude dobré se nad nimi zamyslet. Možná lpíte na nezdravých vztazích nebo na škodlivých životních návycích. V tomto období bohudík jasně uvidíte, čeho starého známého, leč zatuchlého, se zbavit. Bude to pravděpodobně bolet. Ale je to potřeba.