Býci se zbaví křivd, Vodnáři samoty. Dušičkový tarotskop pro všechna znamení

Část 1/12

Berani Nezavírejte oči

Tento čas může víc než kdy jindy ukázat na to, co si nesete už dlouho v sobě a co vám rozhodně nedělá dobře. Co vás svazuje, co je pro vás nevyřešitelné, co je tak táhlé a dlouhodobé, že vás to už vyčerpává.

Dlouhodobé problémy se mohou zvýraznit. Strach a úzkost, divná nálada – to vše potřebuje řešení. Je třeba před tím letos nezavírat oči, ale jít a najít alespoň jednu možnost řešení. Třeba si jen připustit, že některého strachu se můžeme zkusit zbavit. Mělo by to spustit dominový efekt a postupně se objeví další a další řešení.