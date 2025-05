Toto téma, které jsem si sama vybrala, je těžké. Nikdy ho nebudu schopná v plné míře obsáhnout. A nebojím se to říct.

Našla jsem jednu krásnou poučku: „Tantra je oslavou života, svátkem tady a teď – bez ohledu na to, co a jak se děje. Je to kult života a přírody, kde není nic potlačováno: vnitřní a vnější aspekty, radost, zármutek, smích, pláč, zlost, víra, pochyby, stíny či světlo. Tantra není puritánská ani zvrácená, obojí je totiž jen vektorem toho druhého.“

Přijď blíž

„S ním to nebyl sex. Bylo to, jako by se na chvíli zastavil svět. Nezačal tím, že mě svlékl. Ale tím, že mě viděl. Podíval se mi do očí tak, že jsem se sama před sebou nemohla schovat. Byl klidný, netlačil. A tím mě rozpálil víc než jakýkoli dotek. Nechtěl si vzít. Chtěl být se mnou. Byl pomalý. Každý jeho pohyb byl jako pozvání, ne požadavek. A když už se mě dotýkal, bylo to, jako by mi říkal – jsi v bezpečí, jsi nádherná, jsi přesně taková, jaká máš být. Nepospíchal. Čekal, až se moje tělo i duše otevřou. A když jsem ho začala sama prosit, ať už přijde blíž, usmál se a řekl: ‚Teď už vím, že opravdu chceš‘.“