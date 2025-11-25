Především klasické taneční v podobě, kterou všichni známe, jsou naprostá rarita. Pouze v Rakousku, Německu (zejména v oblasti Bavorska) nebo na Slovensku, které s námi kdysi tvořilo společný stát, se provozují též, ale zdaleka ne v takové intenzitě jako v Česku.
Nikde ve světě není zvykem, aby každé září tisíce mladých lidí v prvním a druhém ročníku středního stupně vzdělávání hromadně nakráčely do kurzů společenského tance. Podle statistik se u nás každým rokem vydá organizovaně na taneční parket 40 procent mládeže, tedy přibližně čtyřicet až padesát tisíc lidí.
Jen o tom zkuste vyprávět třeba návštěvě z Velké Británie nebo někomu na mezinárodní internetové seznamce. Budou žasnout a pravděpodobně klást otázky typu: Proč se to děje právě u vás? (Hned vysvětlíme.) A to tam jdou jen tak, sami od sebe? Nikdo je nenutí? (Na to už tak jednoznačná odpověď neexistuje, záleží na specifických podmínkách ve škole, v partě či v rodině.)
Můj starší syn se zapsal do tanečních dobrovolně, domluvili se tehdy s celou třídou, což je i dnes oblíbený postup (jak mi potvrdila neteř, která měla nedávno první prodlouženou). Tančil rád a zamířil pak i do „pokračovaček“ a „speciálek“.
Naopak mladší syn se vydal do tanečních až pod jednoznačnou pohrůžkou, že pokud neabsolvuje alespoň základní kurz, zkrátím mu kapesné. O této nátlakové metodě si samozřejmě můžete myslet své.
Ale já jsem se z pozice zkušenějšího dospělého držela toho, co potvrzuje i Jiří Plamínek, prezident Svazu učitelů tance ČR: „Jednou potkáte někoho výjimečného, s kým si budete chtít zatancovat. A když to nebudete umět, bude vás to mrzet.“
Může za to polka. A beseda…
Tradice tanečních kurzů v České republice se datuje zhruba od roku 1830 a má jednoznačnou souvislost se vznikem nového tance – české polky, do níž se veřejnost zamilovala a kterou se chtěli naučit úplně všichni. To, co bylo po staletí výsadou šlechty, začalo být dostupné pro každého, kdo měl na slušné šaty, střevíčky a vstupenku.
Vůbec první český veřejný bál se konal v roce 1840 v Praze, čtyři roky nato měla premiéru česká taneční zábava, která se odehrála v Plzni. Díky Sokolu se po celé zemi rozšířily taneční akce zvané šibřinky a taky věnečky, což byly plesy na závěr sezony (klasické taneční jimi stále uzavírají základní turnus).
AŤ SE VYŘÁDÍ!
Rozhýbat děti a zároveň inspirovat učitele na prvním stupni základních škol. To je cílem projektu Trenéři ve škole, k jehož zakládajícím členům patří taky Taneční škola StormDance.
„Tanec je pro děti naprosto přirozený. I když se malí kluci často stydí přiznat, že tančí rádi, v tělocviku se do toho vrhnou naplno a mnohdy překvapí větší kreativitou než děvčata. Přestože v rámci projektu nemůžeme dělat nábory, tanec je podle dat ze škol nejpopulárnější sport v hodinách tělocviku. Za rok odučíme kolem třiceti tisíc dětí jen v Praze a okolí, v rámci celé ČR to může být až sto tisíc – a čísla pořád rostou. Tanec přináší dětem pohybovou rozmanitost, rytmus, koordinaci i základní společenské návyky. Navíc vidíme, jak jsou na tom fyzicky i psychicky – často nezvládají ani základní pohybové úkony. Potřebují se vyřádit, ale tělocvik bývá tichý a svazující. Po našich hodinách odcházejí vysmáté, příjemně unavené a znovu schopné se soustředit. To platí i pro učitele. A hlavní poznatek? Nad žádným dítětem se nemá lámat hůl. Každé má v sobě něco jedinečného – a tanec to odhalí. Je jedno, jestli se pak věnuje společenskému tanci, či jinému stylu. Důležité je, že tančí,“ říká ředitel Taneční školy StormDance Marek Poláček.
Obrovskou popularitu pak získal v šedesátých letech 19. století kontratanec ve formě čtverylky pod názvem český salonní tanec beseda, lidově beseda. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda, který přemluvil hudební pedagogy a skladatele Karla Linka a Ferdinanda Hellera, aby ho sestavili.
Poprvé se beseda tančila 11. listopadu 1863 v sále pražského Konviktu při společenském večeru zvaném Barákova beseda a mezi tanečníky byl kromě Jana Nerudy i skladatel Bedřich Smetana.
„Jestli se do té doby dalo hovořit o výuce tance jen jako o módě, tehdy se strhla taková vlna zájmu, že se zrodil fenomén, který přetrval prakticky dodnes,“ říká Jiří Plamínek.
A čísla mu dávají za pravdu – jen o dva měsíce později na plese Národní besedy na Žofíně tančilo tento tanec už 144 párů. Už se to nedalo zastavit. Dalším stoletím jsme se pak doslova protančili. Zejména mezi dvěma světovými válkami nastal obrovský boom jak kurzů, tak plesů a tanečních zábav.
Jak to na nich vypadalo, je vidět třeba ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše s nesmrtelnou scénou, v níž se má na valčík nepřipravený septimán Mazánek „chopit slečny“.
Válečná výjimka
Kde existuje poptávka něco se naučit, tam samozřejmě vzniká potřeba pedagogů. „Svaz učitelů tance České republiky byl založen v roce 1895 pod původním názvem Klub tanečních mistrů Království českého,“ přibližuje Jiří Plamínek.
Tradičně byly taneční školy spojovány s konkrétní osobností tanečního mistra, který zajišťoval odbornou úroveň výuky, „řemeslo“ se pak velmi často předávalo z generace na generaci. Za všechna slavná jména můžeme zmínit například Bohumila Červinku, jehož taneční škola sídlila v Mramorovém sále paláce Lucerna a za první republiky byla asi nejznámější taneční školou i místem dostaveníček zlaté mládeže.
Během protektorátu bylo zakázáno pořádání veřejných tanečních zábav, ale zástupci Svazu učitelů tance docílili toho, že se v rámci provozování živnosti tento zákaz nevztahoval na vyučování tance.
„Takže v tanečních kurzech se tančilo dál. Jenže časem se zákazy, různá omezení a kontroly stále stupňovaly, až nakonec v roce 1944, po atentátu na Hitlera, byla zavřena i divadla a ostatní kulturní podniky. Byla zastavena činnost v tanečních kurzech a někteří mladší učitelé tance byli totálně nasazeni do továren a dalších podniků,“ popisuje Jiří Plamínek.
Mládež v rytmu
Tanec u nás ale přibrzdil jen na chvíli, po válce se sály znovu rozsvítily a taneční kurzy čekala další důležitá etapa: socialismus a s ním idea komunistické strany a socialistického svazu mládeže, že mladou generaci bude možné v tanečních kontrolovaně vychovávat a ovlivňovat. S tím ovlivňováním to nebylo nijak slavné, ale výchova se do velké míry dařila.
Taneční svoji roli ve vedení mládeže ke společenskému chování a správné etiketě plnily, navíc byly jednou z nejčastějších příležitostí k seznámení. Mnozí na ně mají krásné vzpomínky. Já ne. Zatímco jsem s tehdejší váhou kolem sta kil stála v koutě paláce Kotva jako Droběna, moje kamarádky sbíraly mnohem dobrodružnější zážitky.
Lucka: „Žofín, taneční mistr Konečný. A plesy v Lucerně. Dost jsme to žrali, vznikla tam parta, která pak postoupila do pokračovaček a já jsem pokukovala i po speciálkách. Měla jsem už zamluveného tanečního partnera, jenomže ho zmlátili na koncertě Depešáků, takže byl nějakou dobu tance neschopný. A tím to pro mě zvadlo, protože do speciálek se mohlo jen v páru.“
Lucie: „Pařížská ulice, nějaký sál, který dnes už neexistuje. Taneční mistr Ivan Martin obcházel na začátku všechny dvojice kolem dokola s talířkem, na který bylo nutno vyplivnout žvýkačku.“
Vendula: „Obecní dům, tehdy se mu říkalo Repre. Absolvovala jsem pokračovačky a s tanečníkem jsme se pak přihlásili i do speciálek. Těm ovšem předcházel ples. Na ten jsem se nechala ostříhat. Měla jsem husté vlasy skoro do pasu a z těch jsem šla rovnou na ježka. Dnes vlastně vůbec nevím proč. Můj tanečník ke mně přišel a pronesl jedinou a poslední větu: Ty máš ale ránu! Od té doby jsem ho už nikdy neviděla a speciálky propadly.“
Lenka: „U nás v okresní sokolovně kluci museli mít povinně bílé rukavičky. Pamatuju si, jak je můj tanečník chodil o přestávkách ždímat na záchod. Fuj. A taky pánská a dámská volenka vypadaly spíš jako běh přes překážky.“
Během éry socialismu vymizely takzvané taneční pořádky, půvabné knížečky, do kterých si dívky zapisovaly zájemce o jednotlivé tance. Počet vyučovaných tanců se ustálil na dnešních dvanácti až osmnácti, což se liší podle konkrétní taneční školy. A jaký je nejčastější prubířský kámen? „Spousta frekventantů se bojí třeba čači, ale z pohledu vyučujícího je pro žáky nejobtížnější ke zvládnutí asi valčík – kvůli tempu a nutnosti dotáhnout rotaci,“ tvrdí Jiří Plamínek.
Fenomén Stardance
Celkem poklidné vody taneční výuky na začátku 21. století postihla doslova revoluce. Udála se 4. listopadu 2006, kdy Česká televize poprvé odvysílala pořad StarDance … když hvězdy tančí. A taneční školy brzy zaplavil zájem o taneční kurzy pro dospělé. Učit tančit děti, nebo jejich rodiče je ale rozdíl.
„Malé děti se učí hlavně napodobováním, takže jim musíte všechno co nejvíc ukazovat. Čím jsou starší, tím víc potřebují dané věci pochopit. U dospělých to funguje jinak. S věkem se sice učíme pomaleji, ale doháníme to zkušenostmi a schopností chápat složitější souvislosti. I hlava se chová odlišně, třeba pohybové vzorce u dětí mizí zhruba po čtrnácti dnech, ale u dospělých už po sedmi. Výuka by měla být vždycky zábavná, jenže co je zábavné pro dospělé, nemusí vůbec fungovat u dětí – a někdy je to zas naopak. Proto je důležité, aby lektor dobře vnímal charakter skupiny. Dnes se říká, že musí ,chytit její vibe’ – a podle toho přizpůsobit výuku,“ vysvětluje Marek Poláček, ředitel Taneční školy StormDance.
Většina tanečních aktivit se sdružuje pod taneční školy, kterých Svaz učitelů tance v České republice eviduje přes osmdesát. Tyto školy se věnují rekreačnímu tanci, tedy tanečním pro mládež a dospělé, nebo výkonnostnímu sportu – existují kluby pro sportovní tanec dětí, mládeže, dospělých a seniorů, Para Dance školy určené pro lidi se zdravotním postižením i Pro-Am školy, kde tančí páry složené z profesionálních a amatérských tanečníků.
Na celosvětovém vzestupu je i sólové provedení. „Časy se mění a vývoj jde dopředu,“ usmívá se Jiří Plamínek. „Pro všechny generace je ale společná jedna zásadní věc: Když chce člověk tančit, musí si napřed pořádně uvědomit, která noha je pravá a která levá.“
3 otázky pro experta na etiketu
Jaké jsou podle vás neodpustitelné prohřešky vůči etiketě v tanečních kurzech?
Odpovídal Daniel Šmíd: Lektor etikety, který vede kurzy profesionální komunikace, společenského chování a kultury oblékání. Autor několika knih o gentlemanství.