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Tancem muži dříve upevňovali své postavení ve vsi. Ukazovali kuráž, líčí etnoložka

Anna Bortlová
  13:00
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Daniela Stavělová (72) přes 30 let působí v Etnologickém ústavu Akademie věd. | foto: Michal Fanta

Lidový tanec nebyl jen náhodnou směsicí kroků padnoucích do rytmu. „Na parketu se mladí lidé učili, jak si ve vztahu správně dělit role a vyvažovat energii. Muži si díky němu upevňovali i své postavení na vesnici,“ říká etnoložka Daniela Stavělová. Tvrdí, že kdo si dobře vedl u muziky, mohl být taky dobrým rychtářem.

Byly v životě našich předků svátky nebo slavnosti, které se obešly bez tance?
Moc jich nebylo. Dříve lidé nevnímali tanec jen jako zábavu, byl součástí obřadů a rituálů. Tančilo se při křtinách, svatbách i pohřbech. Méně ho bylo jen během náboženských svátků. Církev totiž tanec kritizovala jako něco hříšného a pozemského, co v člověku vzbuzuje tělesné vášně. První zmínky o zákazech se objevují už v patnáctém století. V této souvislosti se mi vybavuje například rčení „Kolikráte kdo v tanci skočí, tolikráte do pekla kročí“. Celý advent a zčásti i Velikonoce byly bez tance.

V tomto období se ale slavilo posvícení. Jak tato tradice probíhala?
Po masopustu bývalo posvícení největší taneční událostí. Sice to byla slavnost spojovaná s vysvěcením místního kostela, na druhou stranu ani církev v tomto období nemohla lidi zbavit pozemských radovánek. Posvícení přicházelo v období po sklizni, kdy byla úroda zpracovaná, husy vykrmené a přišel čas hodovat. Každá vesnice slavila v trochu jiném čase a oslavy trvaly většinou několik dní. Nejvíce jich bylo kolem svátků svatého Václava a Martina. Všude utichly až koncem listopadu na svatou Kateřinu: „Řekla Káča Barce, nechme toho tance.“ Začal advent a lidé museli držet půst až do Vánoc.

Velmi častým prvkem je podtáčení, kdy se žena otáčí pod rukou muže. Nikdy to není naopak. Vyjadřovalo to určitou submisivitu i to, že nad ní drží ochrannou ruku.

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