Příběhy jsou někdy dost bizarní, říká žena, jež proměnila rabínskou knihu v komiks

Co je Talmud, kdybyste ho měla představit člověku, který o něm nic neví?

Talmud je ústní tradice. Mohli bychom to možná přirovnat ke stenozáznamu rabínské konverzace napříč stoletími. Smyslem je z textu Tóry odvodit náboženské příkazy. Tedy rabíni učí Tóru, komentují a snaží se, aby byla relevantní pro svět, ve kterém právě žijí. Včetně toho dnešního. Můžeme se dohadovat, jestli Tóru předal Mojžíšovi během exodu z Egypta Bůh nebo ji napsal nějaký smrtelník. U Talmudu ale víme, že je dílem lidí. Rabíni se v něm snažili vysvětlit, co chtěl Bůh v Tóře říct.

Židé na celém světě studují ve stejný den stejnou stránku, od ortodoxních Židů po populární influencery, kteří jednotlivé stránky komentují na Instagramu. O mezinárodním studijním klubu Daf Jomi