Když velké děti opouštějí rodné hnízdo, může přijít radost, úleva i bolest

Je to nedávno, co byli naši potomci malí, učili se zavazovat tkaničky a šli prvně do školy. Teď balí kufr a stěhují se pryč… Není ostuda přiznat si, že vylétnutí mláděte z hnízda neneseme snadno a možná je to zatím to nejobtížnější, co jsme prožili. Důležité je zvládnout to tak, aby v nás nezůstala trvalá jizva.