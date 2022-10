Trpíte syndromem hodných lidí? Naučte se pracovat na sebelásce

Vzpomínáte na své rodiče, kteří vám v dětství neustále opakovali: „Buď hodná holčička!“ nebo „Buď hodný kluk!“ Ti, kteří to dokázali a přizpůsobili se přáním dospělých, dostali za odměnu pochvalu nebo pytlík bonbonů. Zlobivci naopak stáli na hanbách a občas si vysloužili výčitku nebo nějaký ten pohlavek navíc.

Z pohledu dítěte šlo o jasnou věc: Ten, kdo je hodný, má hodně kamarádů a všichni ho mají rádi. Lumpové naopak stojí vždycky na okraji a všichni na ně jen křičí. Není divu, že většina dětí kapitulovala a stala se hodnými a poslušnými mazlíčky svých rodičů.

Dětský ideál

Samozřejmě, nezastupitelnou roli při výchově dětí hrají také pohádky, kde dobro vítězí a zlo bývá vždycky po zásluze potrestáno. Holčičky se ztotožňují s princeznami, které jsou krásné a v podstatě jen čekají na ženicha. Kluci naopak obdivují mužské hrdiny – prince, kteří zabijí draka, rytíře nebo odvážné chudé Honzy.

Vyplatí se být dobrákem? Ano, svět je drsný a každý dobrý skutek bývá spravedlivě „potrestán“. Dobráci možná zažívají zklamání, ale podle psycholožky Michelle Crist-Houran žijí déle. Jejich citlivost, altruismus a dobré naladění jim pomáhají cítit se šťastní a naplnění. Jejich určitý druh naivity jim zase odbourává špatné emoce, takže zbytečně nepodléhají nemocem způsobených stresem, nenávistí nebo vztekem. Jediné, co jim při jejich pomahačské povaze hrozí, je přetíženost. Proto i dobráci by měli myslet na sebe a trochu se šetřit.

Děti pak tyhle vzory napodobují a snaží se být jako ony. Dívenky se věnují svému vzhledu, chtějí mít vlasy jako Locika a nosit krásné šaty. Kluci touží po soubojích a měří svoje síly při hrách s klacky. Cesta za pohádkovým ideálem se pak časem promění do podoby fantasy filmů, kde se scénář prakticky opakuje, jenom v jiných kulisách.

„Mně se vždycky líbila Princezna se zlatou hvězdou na čele. V pohádce byla umouněná a říkalo se jí Myší kožíšek. Přestože nebyla krásná, lidé ji měli rádi

pro její povahu. A já jsem si myslela, že se mnou to bude stejné. Jako dítě jsem si opařila tvář a mám celoživotní následky. Myslela jsem si, že když se budu chovat dobře, okolí mi to oplatí. Ale většina se ke mně pořád chová přezíravě, v lepším případě soucitně. Málokdo mě bere takovou, jaká jsem,“ stěžuje si sedmatřicetiletá Veronika z Plzně.

Dospělí, ale hodně naivní

Další štafetu ve formování charakterů dětí pak přebírají zájmové kroužky, literatura, náboženské spolky nebo třeba skaut. Touha být hodný a slušný je opět dávána na odiv. Bohužel nikdo dětem neřekne, že život není jednorozměrný. A že dobrotivost a přizpůsobivost má své meze.

„Vyrůstala jsem ve věřící rodině, kde jsme se všichni měli rádi a pomáhali si. Jenže pak jsem vyrostla, dostudovala a odstěhovala se do jiného města. Byla jsem tam sama, důvěřivá a naivní. Pár lidí toho zneužilo. Najednou jsem pochopila, že jsem celou dobu žila v ulitě, kde bylo všechno krásné a snové. A že normální život funguje úplně jinak. Pokud se člověk nedokáže bránit, ostatní ho sežerou,“ bilancuje šedesátiletá Irena a pokračuje: „Proto jsem se musela naučit být ostražitější a dávat pozor na to, komu se otevřu. Dost jsem se v lidech zklamala.“

Záchranáři druhých

Spousta hodných lidí je zvyklá pomáhat druhým. Jejich vrozená touha po spravedlnosti a snaha, aby se všichni měli dobře, je pasuje do rolí spasitelů a pomahačů. Proto není divu, že se mnohdy nechávají vtáhnout do konfliktů a cizích problémů, které je stojí čas a síly. A někdy i peníze.

„Spousta lidí za mnou chodí a svěřuje se mi se svými problémy. Já pak mám sklony to všechno brát na sebe. Trápím se cizím neštěstím, řeším praktické věci, urovnávám spory ostatních. Vlastně pořád žiju cizí životy a na ten svůj nemám čas. Manžel a rodina mi to neustále vyčítají. Prý jsem hrozně hodná a nechávám se zneužívat. Ale já prostě nedokážu říct „ne“. Odmítnout někomu pomoc a nechat ho na holičkách je proti mým zásadám,“ vypráví třiapadesátiletá Olina z Pardubic.

Sice ji služba okolí vyčerpává, ale zároveň jí je proti srsti někoho odmítnout. A tak sama tiše trpí...

Zklamání pro čisté duše

Známá rčení říkají: „Za dobrotu na žebrotu!“ nebo „Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly.“ Obě věty naznačují, že hodní lidé za svou dobrotu nezískají kýženou odměnu jako kdysi v dětství, ale naopak za ni dostanou pořádně „přes prsty“. A leckdy za ni zaplatí i zdravím.

Není divu, že spousta pacientů onkologických ordinací jsou právě hodní lidé, podle lékařů je to způsobené tím, že dobráci zkrátka nemají dostatečně vyvinutý pud sebezáchovy. Potlačují své potřeby, emoce a neustále dávají ve všem přednost ostatním, až na sebe úplně zapomenou.

„To je přesně můj případ. Rakovina přišla, abych si uvědomila svůj život – jeho hodnotu, ale i křehkost,“ uvažuje pětapadesátiletá Růžena z Hodonína, která se teď po dvaadvacetiletém manželství rozvádí.

„Když manžel zjistil, že jsem nemocná a nemůžu mu poskytnout servis, na který je zvyklý, našel si milenku, sousedku od vedle, která se tvářila jako moje kamarádka. Jsem z toho smutná a zklamaná. Ale teď musím myslet hlavně na sebe.“

Hodná jen na oko „Já budu hodná,“ slíbila dvanáctiletá Viktorie, když se dozvěděla, že se po smrti otce stane britskou královnou. Svůj slib ale nesplnila. Říkalo se, že tyranizovala svoje služebnictvo a poddané zimou, protože nesnášela přetopené místnosti. Zimomřivé dámy proto nenosily velké výstřihy s obnaženými rameny, jak bývalo na jiných dvorech obvyklé. Královna potírala kuřáky a zakázala ke dvoru přístup všem ženám, které nežily s manželem nebo se rozvedly. Její přílišná mravnost měla dokonce za následek, že nechala přikrýt stoly, které měly nohy připomínající tvarovaná ženská lýtka.

Hodní, přitom osamocení

Hodní lidé mají kvůli své povaze problémy také při navazování partnerských vztahů. Pro spoustu protějšků je jejich jednorozměrnost a předvídatelnost nezajímavá. Proto jsou dobráci často pasováni do role vrb (vždy ochotně a empaticky vyslechnou problémy ostatních), převaděčů (pomáhají jiným překonávat bolest z rozchodu) nebo vyčerpaných manželek, které jsou ve vztahu přetěžovány...

„Snažím se partnerovi vytvořit hezký domov. Uklízím, vařím, peču, peru, jenže on je pořád nespokojený. Říká, že ho ty moje řeči a péče znervózňují. Prý nemám drajv, jsem nudná a málo akční. Ale já nevím, co po mně pořád chce. Nehádáme se. Máme všeho dostatek, ale jeho pálí dobré bydlo,“ diví se devětačtyřicetiletá Petra z Přerova.

Sedm kroků k sebelásce Postavte sami sebe na první místo.

Mějte se rádi takoví, jací jste.

Přijměte plnou zodpovědnost za svůj život.

Uvědomte si, kam směřujete.

Žijte přítomností.

Dovolte si být ženou (nebo mužem) a přijměte všechny podoby ženství (nebo mužství).

Mějte se rádi a hýčkejte se!

Bohužel její příběh není nijak ojedinělý. Podle výzkumů nejsou hodní lidé pro své protějšky příliš sexy. V jejich vztahu totiž chybí překvapení, proto se často jejich protějšek nudí a stěžuje si na stereotyp.

Záchranný kruh

Sečteno a podtrženo: Být hodným člověkem je trochu nevděčná role. Velkým problémem dobráků je jejich přílišná přizpůsobivost potřebám okolí, která pro ně může být ve finále až likvidační. Proto se jim ze všeho nejvíc doporučuje pracovat na rozvíjení sebelásky.

„Každý člověk je zodpovědný za svůj život. Proto by se měl snažit, aby byl šťastný. Měl by poslouchat svoje potřeby a emoce a nenechat se jen vláčet cizími problémy. Čas našeho života je drahý a je škoda ho promarnit,“ říkají psychologové.

A mají pravdu. Každá věc by měla mít svou míru. I dobrota, která se často může proměnit v únavu, vyčerpání nebo nemoc. Pokud tedy patříte mezi nepolepšitelné dobráky, buďte hodní především sami na sebe. Zasloužíte si to! Navíc to může osvěžit a vylepšit i vaše vztahy. Zkuste to a uvidíte...