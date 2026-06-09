1. Říkáte na všechno ano
Jste ochotná pomáhat ostatním kdykoliv a s čímkoliv? Stačí, aby se na vás kolegyně „smutně podívala“, a vy jí slíbíte hory doly. Stejně tak jste připravena zasáhnout, jakmile má někdo z rodiny či z vašich blízkých jakýkoliv problém. Jako byste byla zodpovědná za všechno a za všechny. Tento pocit vás nutí souhlasit s pomocí, i když jste sama totálně přetížená. Nakonec v závěru dne zjistíte, že nestíháte svoje věci, a jste na sebe naštvaná.
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Nejdřív plánujte čas pro sebe, teprve pak práci, radí autorka Organizačního porna
Co dělat jinak: Pomoci druhým je záslužné, ale musíte mít na to sílu a čas. Pokud máte pracovní diář plný povinností, nemáte kapacitu dělat „charitu“. Prostě jasně řekněte: „Promiň, ale teď nemůžu.“ Druhá strana to pochopí, nemusíte se jí omlouvat nebo vysvětlovat, že toho máte moc. Nezapomeňte, že vaše zdraví a klidná mysl je na prvním místě! Abyste byly ve svém jednání pevnější, stáhněte si do mobilu aplikaci Assertive Communication, která vás naučí držet hranice a říkat slušně „ne“.