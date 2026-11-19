Úzkosti provázely jejího syna už od raného dětství. Jako malý těžce snášel změny, a to dokonce i ty příjemné. Později se přidal obrovský tlak na vlastní výkon a nejlepší chtěl být nejen ve škole, ale i při sportovních závodech. Ani osobní rekord mu někdy nestačil.
„Psychicky se zhroutil a brečel. V hlavě si usmyslel, že musí dosáhnout ještě lepšího času,“ vzpomíná Petra v podcastu Na duši, který připravují moderátor Martin Moravec a psycholožka Helena Sováková.
Nejtěžší období ale přišlo s přijímacími zkouškami na střední školu. Honza se poctivě připravoval, přesto byl přesvědčený, že neuspěje. Stres se začal projevovat i fyzicky.
Přestože byl mladý a k tomu aktivní sportovec, lékaři mu naměřili nezvykle vysoký krevní tlak. Následná vyšetření neodhalila žádnou tělesnou příčinu potíží, a začal tak docházet na psychoterapii. Na vysněnou školu se nakonec dostal. Rodině se ulevilo a zdálo se, že nejhorší je za nimi.
Někdy jsou to právě samotné otázky, na které nechceme odpovídat. Protože otázky mohou vytvářet tlak.