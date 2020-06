Proč nás nesympatičtí lidé štvou? Nastavují nám zrcadlo vlastních chyb

Není to jen láska, která může procházet žaludkem. Také antipatie dokáže s lidskými emocemi pořádně zahýbat. Přesvědčila se o tom Pavlína Lubojatzky z kuchařské show MasterChef Česko, kterou mnoho diváků nemůže skousnout a dává to nepokrytě najevo. Poté, co vyhrála tzv. bagetovou výzvu a sendvič podle jejího receptu začal prodávat fastfoodový řetězec, se na sociálních sítích strhla lavina negativních komentářů.