Co obléct na swingers? Vrstvěte. S odcházejícím studem můžete odkládat i svršky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Bašty svobody, vášně a nespoutaného sexu, kde je vše dovoleno. O swingers klubech toho bylo napsáno hodně a v Češích touha po vzrušení na hraně hodně rezonuje. Nikde se však nepíše, jak se na první návštěvu klubu připravit. Zeptali jsme se odborníků i zkušených návštěvnic, co si obléct, aby se člověk cítil dobře a co nejrychleji do prostředí zapadl.