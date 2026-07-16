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Co vás čeká ve swingers klubu? Žádná sodoma, nabízí svobodu v sexu těm, kdo o ni stojí

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zvažujete navštívit swingers klub? Není se čeho bát. Stud odložte v šatně a dopřejte si erotické dobrodružství i se svým partnerem. Poznáte zajímavou komunitu, která vás uvítá a nebude vás do ničeho tlačit. Co dalšího vás čeká?

Stalo se to v červnu před pěti lety. V titulcích deníků a magazínů z nejrůznějších koutů světa se zčistajasna objevilo slovo swingers. Šestadvacetiletá novinářka Louise Fischer z dánské rozhlasové stanice Radio 4 se totiž vydala zjišťovat, jak se uvolňují covidová pravidla. Pro svou reportáž si vybrala oblíbený kodaňský swingers klub Swingland.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem v rámci jednoho rozhovoru neměla pohlavní styk v přímém přenosu. Reportáž otevřela debatu o tom, kam až by měl novinář při své práci zajít, ale taky zapadla do širšího trendu, který ukazuje, že je naše společnost stále více otevřená nemonogamnímu sexu a milostným dobrodružstvím.

Rozhovory o polyamorii a dalších formách konsenzuální nemonogamie se dostaly do mainstreamových médií. Na sociálních sítích se objevily profily, na nichž lidé otevřeně popisují své méně obvyklé pojetí sexuality.

Vstup mají povolen pouze páry nebo ženy, samotní muži se na swingers akci ve většině klubů nedostanou.

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