Začnu otázkou na tělo. A pro čtenářky hned upřesním, že rozhovor nevedeme v den focení, takže nemluvíme o modelech na fotce. Řekněte mi, jak jste získaly oblečení, které máte dnes na sobě? A jelikož se k nám Kristýna připojila on-line z pláže, směřuje dotaz hlavně na váš béžový outfit, Lucko.
Lucie: Móda mě bavila odjakživa, jenom už za ni neutrácím tisíce. Když chci oblečení střídat, spíš ho vyměňuju. Kalhoty i vestičku mám právě ze swapů. Boty jsou od Scotch & Soda, ale dlouho jsem je vybírala. A přiznávám, tílko jsem si koupila v Tescu. Je to tedy fast fashion a testuju, kolik vyprání vydrží.
Nechtěla bych používanou postel, nejen matraci, ale ani rám. A nevím proč, nevzala bych si ani zrcadlo.