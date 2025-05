Jak vznikla vaše přezdívka Svojost?

Na Instagramu jsem se chtěla jmenovat Já, ale to nejde, takže jsem hledala něco svého. Inspirovala jsem se filozofií, kde jsou pojmy jako jáství. Svojost pro mě označuje to, co nás tvoří, jenže dynamicky, se všemi změnami. Taková esence bytí.

Nechci zplodit člověka, bojím se, že by měl v hlavě to, co tam mám já.