Švihadlo není jen zábava před barák. Vyrýsuje vám svaly, zpevní kosti

Švihák z Ostravy: Kromě dobrého švihadla potřebujete také silnou mysl Tomáš Vaněček založil švihadlový obchod Švihej v roce 2016, o rok později se k němu připojil jeho bratr Marek. Říkají si Šviháci a se švihadly umí neuvěřitelné kousky. Jejich švihadla se vyrábí v Česku a stala se fenoménem. Kolem nich se mezitím vytvořila silná komunita šviháků, kteří mezi sebou sdílí rady, proměny, ale taky názory odborníků nebo tvrdé výzvy, jimiž se všichni navzájem hecují k překonání sama sebe. Potřebuje začátečník se švihadlem instruktora?

Žádný instruktor není třeba, začátečník to zvládne sám. Pokud se ale chcete vydat jednodušší cestou a vidět pokrok rychleji, najděte si průvodce nebo svou švihadlovou komunitu, která vás podpoří, kam lze zajít pro radu a kde s vámi překonají náročnější začátky. Co všechno ke skákání potřebuji?

Kromě dobrého švihadla je to také silná, nezlomná mysl. Nevzdat to a zajímat se o informace o tom sportu. I skákání přes švihadlo má svou kulturu a řád a k tomu nepatří jen ta jednostranná zátěž se švihadlem, ale i celkové posilování těla a namáhaných partií a zdravá práce s tělem. Pak nepřijde zranění a člověk nebude stát na prahu pokušení to vzdát. Dá se přes švihadlo skákat naboso?

Zrovna teď se tím zabýváme, protože člověk byl předurčený k tomu, aby vše dělal naboso. Ale my jsme dnes tak degenerovaní, že lidé na takovou zátěž nejsou zvyklí. Nemyslím si tedy, že je to špatně, ale musíme být na bosé aktivity připravení. Běžeckou obuví nic nepokazíte. Bratři Marek a Tomáš Vaněčkovi ze Švihej.cz