Stínání kohouta, únosy i stříhání vlasů. Jak probíhaly svatby kdysi, líčí etnoložka

Lydia Petráňová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lukáš Kašpar
  20:00
Jak vypadaly svatby v minulosti? Proč se dříve nevěsty neodívaly do bílých šatů? Jaký význam měla poprava černého kohouta? Kde se vzal snubní prsten? Co znamenal věnec a proč se svatebčanům kladly do cesty překážky? Kdy se nevěsta kupovala a kdy unášela? O tom vypráví etnoložka a kulturní historička Lydia Petráňová.

Když se podíváme na svatby před tisíci lety…
To na českém území právě končilo mnohoženství. Konkrétně vydáním Břetislavových dekretů roku 1039. Kníže Břetislav to sám neměl jednoduché, protože jeho otec kníže Oldřich měl zřejmě nějakou manželku, jenže uviděl na Peruci selskou dívku Boženu, posadil ji na koně a odvezl si ji do Prahy na Hrad, kde mu porodila právě Břetislava.

A vzal si vůbec Oldřich Boženu?
Tehdy stačilo, když nevěstu koupil nebo unesl. Ať už s jejím souhlasem nebo bez něj. Potom jí už jen přehodili šátek přes hlavu a on řekl: „Toto je moje žena.“

Kněží nejednou svatební lože žehnali, kropili svěcenou vodou a vykuřovali kadidlem. Jak to dělají dodnes u rakve. Během noci kmotry hlídaly přede dveřmi.

Stínání kohouta, únosy i stříhání vlasů. Jak probíhaly svatby kdysi, líčí etnoložka

