Když se podíváme na svatby před tisíci lety…
To na českém území právě končilo mnohoženství. Konkrétně vydáním Břetislavových dekretů roku 1039. Kníže Břetislav to sám neměl jednoduché, protože jeho otec kníže Oldřich měl zřejmě nějakou manželku, jenže uviděl na Peruci selskou dívku Boženu, posadil ji na koně a odvezl si ji do Prahy na Hrad, kde mu porodila právě Břetislava.
A vzal si vůbec Oldřich Boženu?
Tehdy stačilo, když nevěstu koupil nebo unesl. Ať už s jejím souhlasem nebo bez něj. Potom jí už jen přehodili šátek přes hlavu a on řekl: „Toto je moje žena.“
Kněží nejednou svatební lože žehnali, kropili svěcenou vodou a vykuřovali kadidlem. Jak to dělají dodnes u rakve. Během noci kmotry hlídaly přede dveřmi.