Na zámečku? Kdepak, strojené fotky v přeslazených interiérech jsou pasé. Nejikoničtější svatební fotky roku 2026 vznikají v přírodě, na výjimečných místech naší planety. Na snímku novomanželé v Yosemitském národním parku v Kalifornii, USA.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Nejen dokonalé místo, ale také dokonalý moment rozhoduje o tom, jak nezapomenutelné vaše svatební fotky budou. Snímek zachytil novomanžele a pohoří se zlatou korunou v Canadian Rocky Mountains, v kanadské Albertě.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Když se vdáváte v jeskyni Tukad Cepung na Bali v Indonésii, opulentní závoj nepotřebujete. Toto místo má svůj vlastní, stvořený z tisíců kapek vody.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Barvy k oslavám života patří. A svatba nemusí být jen o černé a bílé: tento dechberoucí snímek indických novomanželů se povedl Albertu Betancesovi z LostisFound Studio a byl pořízen v mexické metropoli Mexico City.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Tady to ovšem o kontrastu černé a bílé být musí a za tu husí kůži to jistě stálo. Snímek dvou nevěst vznikl na ikonické pláži Vikurfjara Beach na Islandu.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Kam se hrabou svatební fotky z ateliéru. Tady vládne hra s uklidňující zelenou a strukturou. Jeden z nejikoničtejších svatebních snímků roku 2026 vznikl na portugalských Azorech.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Svatba tam, kde to máte nejraději? A proč ne: italské Dolomity jsou dechberoucí i bez svatebního oděvu. A myšlenka užít si svatbu při letní dovolené není úplně od věci, co říkáte?
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Labutě, láska a posvátná Fudži. Snímek vznikl v prefektuře Yamanashi v Japonsku.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Svatební snímek z pánve Deadvlei v Namibii. Tady manželům štěstí nenaprší, ale jejich fotky zůstanou nezapomenutelné.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Ikonický nápad obrazově propojit dva životy v jeden se povedl dokonale. Za takovou fotkou si musíte ovšem vyjet až do Vietnamu.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Je vám to povědomé? Do turecké Kappadokie se od nás za balony cestuje téměř šest hodin. Svatební snímky s takovou vzdušnou romantikou ovšem jen tak něco nepřekoná.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Láska hory přenáší a ledy rozpouští... tento snad ale ještě chvíli vydrží... Svatební snímky v ledovci vznikly u sousedů v Rakousku
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Trochu dramatu do svatebního snímku? A proč ne: nevěsty se fotily u jezera Lochnagar v Queenstownu na Novém Zélandu.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Krásná symbolika v majestátním, ale přesto jednoduchém prostoru. I tento snímek se dostal mezi nejikoničtější svatební snímky roku 2026, byť mu nekraluje příroda. Ale je náš! Pořízen byl v Kutné Hoře
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Proč bere dech? Je jednoduchý, nese pozitivní emoce a nic scénu neruší. Jen se pro takový snímek krapet projedete. Chcete-li tuto krásu, vyrazte na Bonnevillské solné pláně do Utahu v USA
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Posviť mi na cestu, já ti posvítím na tvou... dechberoucí svatební foto vzniklo pod hvězdnou oblohou v Imperial Sand Dunes v Kalifornii v USA
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Není drama jako drama. Zatímco to ve vztahu nevyhledáváme, to na obloze a v přírodě je žádoucí. Obzvlášť pro unikátní svatební fotografie: foceno na ostrově Skye ve Skotsku.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Jsme jedno malé nic, součástí něčeho obrovského... sem se pro jedny z nejoriginálnějších svatebních fotografií roku 2026 rozhodně vyplatilo zajet. Snímek je z Hanksville v Utahu v USA.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Jen my a oceán. Ikonický svatební snímek vznikl na oblíbeném ostrově Čedžu v Jižní Korei.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz
Dokonalá romantika zrcadlící se na vodní hladině. Jeden z dechberoucích svatebních snímků tohoto roku vznikl u sousedů ve Štýrsku v Rakousku.
Autor: Junebug Weddings, Profimedia.cz