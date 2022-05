Blíží se den D. Kdy se zaměřit na vlasy a jak se nalíčit krok za krokem

Líčení a účes svěříte nejspíš do rukou zkušeného vizážisty a kadeřnice.

Oslovte je včas, abyste měly možnost vyzkoušet si make-up i účes nejdřív nanečisto. Hlavním předpokladem dokonalého výsledku je zdravá čistá pleť a nepoškozené vlasy. Začněte na tom pracovat co nejdřív, protože zanedbanou péči nenapravíte ze dne na den.

Pokud máte problémy s pletí, včas navštivte kosmetičku, která vám poradí, jakými procedurami a přípravky zlepšit její stav. Záleží, kolik máte času.

Půvab s předstihem

Cestou k bezchybné a zářivé pleti je například plazma lifting, jedná se o intenzivní regeneraci a omlazení pokožky pomocí vlastní plazmy, ovšem ošetření je ideální podstoupit asi pět až šest měsíců dopředu a několikrát zopakovat.

Že to už nestihnete? Nevadí! „Skvělý je třeba retinolový peeling, který stačí podstoupit s dvoutýdenním předstihem. Jde o povrchové ošetření, kdy se pleť po třech dnech hezky vyloupne do krásy. Ještě rychlejší efekt rozzáření a osvěžení pleti nabízí ošetření SkinBooster, jež spočívá v aplikaci zasíťované kyseliny hyaluronové,“ radí Zuzana Macková z Kliniky Yes Visage.