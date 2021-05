Rozvod, kam se podíváš. Odborníci čekají po covidovém útlumu nápor žadatelů

Rozvodovost Čechů za posledních dvacet let patří k nejnižším, výrazně klesla zejména loni. „Méně rozvodů, než tomu bylo loni, zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970,“ informuje prorodinné sdružení Rodinný svaz s tím, že manželství loni ukončilo 21 700 párů, což z celkového počtu svateb tvoří víc než čtyřicetiprocentní podíl.

Pokles svateb i rozvodů v minulém roce je ale částečně dílem pandemie. Lze očekávat vlnu sňatků a rozvodů, možná i vyšší, než před koronavirem. Prstýnky si totiž loni navléklo o 17 procent novomanželů méně než rok předtím. „Je tedy důvod předpokládat, že po pandemii se čísla opět vrátí do původních, ne-li vyšších hodnot. Česko má dlouhodobě vysokou rozvodovost,“ míní experti z Rodinného svazu a přidávají statistiky, jak rozpad manželství zasáhl také děti. „Loni ho prožilo přes 23 tisíc dětí, dalších 10 tisíc dětí řeší jako následek rozpadu nesezdaného soužití orgány sociálně-právní ochrany dětí, takzvaný OSPOD.“



Podle Českého statistického úřadu se páry nejčastěji rozvádějí po dvou až čtyřech letech vztahu. A jaké mají důvody? „Lidé u soudů nejčastěji uvádějí důvod k rozvodu‚ rozdíl povah, názorů a zájmů,“ vysvětlují odborníci ze sdružení Rodinný svaz.

Konkrétnější odpovědi přináší Zpráva o rodině 2020 z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která jako hlavní důvody uvádí nevěru, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění, neschopnost společně hovořit a povídat si. Aby k rozvodům nedocházelo, je podle slov Marie Oujezdské, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR a ředitelky Národního centra pro rodinu „důležité preventivně pracovat a konfliktům, jež mohou přerůst do neřešitelných situací, předcházet“.

Vzorem Bavorsko

Prevencí má na mysli mimo jiné terapie. Příkladem by mohl být sousední německý region Bavorsko a tamní mnichovský Institut pro komunikační terapii.

„Ze všech manželských párů, které jej v průběhu 20 let navštívily, skončilo rozvodem pouze 3,9 procenta z nich. V ČR je podobný typ ‚školení‘, který nabízí například Rodinný svaz, spíše ojedinělý – například ročně jejich předmanželskými kurzy projde 2700 párů.“



Jak na muže. Malá rada profesora Kratochvíla

Stanislav Kratochvíl

Guru československé manželské terapie profesor Stanislav Kratochvíl, který koncem května oslaví 89. narozeniny, připravil někdy v 70. letech humorný návod na šťastnější vztahy, respektive co od dokonalého vztahu čekají muži a co ženy. „Zmíněná očekávání jsme dali dohromady s mou tehdejší manželkou Alenou. Poslali jsme je do časopisu Česká psychiatrie, kde vše otiskli jako fejeton, tedy nikoli jako vědeckou práci založenou na počtech a výzkumech,“ říká pro 5plus2 psycholog Kratochvíl a dodává, že je třeba brát následující řádky s velkým nadhledem.

Podívejte se, co podle něj očekávají muži: Osta – Obdiv stále. Nesta – Nezatěžovat starostmi. Seza – Sex, kdy se mi zachce. Uu – uvařeno, uklizeno.