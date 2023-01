K čemu svatbu? Sňatků stále ubývá, přesto nás dlouholeté páry fascinují

Sodoma a Gomora. Biblické označení pro města, jejichž obyvatelé podle někdejších měřítek žili poněkud prostopášně, by nejspíš užily naše babičky, kdyby si četly zprávu Českého statistického úřadu o vztahu Čechů k uzavírání sňatků. Od padesátých do konce sedmdesátých let se mimo manželství rodilo každé dvacáté dítě, koncem osmdesátých let už každé dvanácté dítě. Ale od začátku devadesátých let se počet novorozenců, kteří přišli na svět nesezdaným rodičům, zvyšoval tak rychle, že na přelomu první a druhé dekády tohoto století se mimo manželství rodilo už přes 43 procent dětí. Tento trend přetrvává dodnes. Blížíme se do fáze, kdy polovina dětí bude nemanželských.

Žijeme v době, kdy není prostor na romantická poblouznění. Vhodné je k lásce přistoupit na základě pouček a sepsání si pro a proti.