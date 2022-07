Ochočený jelen, sloni u Vltavy. Organizátorky svateb často čelí podivným přáním

Lucie Holá Svatební koláče bez práce

K pořádání akcí to Lucii Holou táhlo už od devatenácti, a tak se v roce 2016 rozhodla, že založí vlastní svatební agenturu, která ponese i její jméno.

Empatie, asertivita, rozhodnost, komunikativnost a důvěryhodnost. To vše jsou základní vlastnosti, bez kterých se žádný pořádný organizátor svateb neobejde. K tomu je třeba ještě přičíst třináct let zkušeností, které Lucie sbírala při plánovaní svateb v pražských hotelích i pod svou značkou. A svatební agentura, co nabízí tři typy služeb, je na světě.