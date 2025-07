Sezona svateb je tu. Vkusně se oblečte, vyberte vhodný dar a ještě ušetřete

Část 1/4

Slušivý oděv pro pány není věda

Při oblékání na svatbu vyvstává mnoho otázek. Jak se obléci, abychom nepůsobili málo nebo naopak příliš slavnostně? Ženy mohou mít obavy, aby nezastínily nevěstu nebo naopak mezi kamarádkami nevěsty nevypadaly jako „chudé příbuzné“.

Univerzální pravidla neexistují a nejlepší je řídit se dress codem daným od samotných svatebčanů. V současné době je v módě ladit svatbu do jednoho či dvou odstínů. Často se tak stane, že svatebčané požádají hosty, aby zvolili oblečení ve stejných tónech.

Pánové to mají při odívání jednodušší. Nic nezkazí elegantním oblekem. Tmavě modrý, černý nebo šedý je klasika. Košili s dlouhým rukávem pak mohou zvolit v odstínu, do kterého je laděná výzdoba. Barva by však nikdy neměla být křiklavá, nýbrž decentní. Pokud pánové tápou, bílá košile je vždycky sázkou na jistotu.

Přestože se víc a víc svateb pořádá v uvolněném duchu a muži mají povolenou rozhalenku, klasikou je kravata nebo motýlek, který celý outfit hezky doladí a pánové se na tomto doplňku mohou barevně „vyřádit“.

Dobrým nápadem je sladit kravatu či motýlek s barvou šatů partnerky. Do kapsy saka můžou pánové pro extra slavnostní vzhled přidat bílý kapesníček a zápěstí ozdobit elegantními, klidně i masivnějšími hodinkami. Samozřejmostí je elegantní a zároveň pohodlná obuv. K oblíbenému tmavě modrému obleku krásně ladí světle hnědé polobotky.

Místem, kde se dají všechny věci pro samotného ženicha, tatínka, tchána, svědka i hosty pořídit, je nákupní centrum POP Airport, které se nachází pět minut od pražského letiště Václava Havla. Vše zde pořídíte za příznivé outletové ceny bez kompromisů na kvalitě.

V obchodech jako jsou Anthony´s London, Ciao Di Maxtara, Koronet a Betoníto se pánové obléknout od hlavy k patě. Nakoupíte zde jak celé obleky, tak pouze saka nebo kalhoty, dále bundy, svetry, košile, polokošile, trika, vázanky, motýlky i obuv, stejně tak doplňky.

Výhodou je, že v těchto outletových obchodech je k dispozici vyškolený personál, který s výběrem poradí, takže se nestane, že šlápnete vedle. Ve většině obchodů dokážou upravit oblek přímo na míru. V dokonale sladěném obleku s vkusnými doplňky vám stavební faux pas rozhodně hrozit nebude.