Svatební cesta byla fiasko, vztah zachránila Milešovka, tvrdí novomanželé

Testy ukázaly, že Radek (32) má mimořádně vysoký inteligenční (159), ale také emoční kvocient. Dělá kurýra, rád čte historické a fantasy knížky.

Biologicky by to mohlo fungovat

„Žiju tak, abych byl v životě co nejšťastnější, aby mě to, co dělám, neštvalo, jsem vtipnej, hodnej a mám dobrej vztah ke světu kolem sebe,“ řekl o sobě. Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo šest let, má dva bratry a dvě sestry, třetí, o devět let starší bratr, zemřel před 17 lety ve 23 letech, když se omylem napil louhu. A co by si přál, aby bylo za pět let? „Baráček, hodnou ženu a je jedno, jak by vypadala, dvě děti – kluk starší a holka mladší, aby ji ochraňoval – vlastní zahrádku se zeleninou a velký pes.“

„Je to citlivý gentleman s velkým respektem k ženám, s velkým potenciálem, který zatím nechal zahozený v koutku,“ popsala Radka psycholožka, a když mu oznamovala, že mezi více než půl druhým tisícem přihlášených byla partnerka, kterou si vezme, dodala mu odvahy: „Tohle je tvá velká šance, jak potenciál pustit ke slovu a svůj život trochu změnit.“



Nevěstu, brand manažerku Simonu (29), uvidí Radek poprvé podle pravidel reality show až při obřadu. Ta se narodila v Košicích, ale žije s rodiči v Praze, ráda cestuje a patnáct let se aktivně věnovala cheerleadingu. Dnes je uznávanou porotkyní v těch nejvyšších soutěžích.



„Atraktivita nemusí hned vzplanout, ale biologicky by to fungovat mohlo na celý život,“ ujistila diváky genetička Jaroslava Babková podle kompatibility jejich DNA.



„Kdyby se ti podařilo odhodit představy o tom, jak má partner vypadat, a dokázala jsi otevřít svoje srdíčko, mohlo by to fungovat výborně,“ poradila psycholožka Simoně a přípravy na svatbu mohly začít.

Simona v reality show Svatba na první pohled

Radek v reality show Svatba na první pohled

Oba oznámili datum svatby svým rodinám a pořídili si šaty, následovala rozlučka s přáteli a konečně nadešel netrpělivě očekávaný den D.

„Třeba se mnou nebude spokojená,“ bál se Radek a jako dárek před svatbou koupil Simoně originální vydání své oblíbené knížky – Malého prince. „Jsem starej romantik,“ zasnil se a k dopisu přidal citace z knihy: „Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“

Je to magor, v dobrém

Petřin (24) svatební den nakonec neskončil tak smutně a nespokojeně, jak se ještě minulý týden zdálo. „Neumím si představit, že mu teď řeknu, promiň, hele, ale nelíbíš se mi. Tak to cítím. Vůbec nevím, jak se přetvařovat, abych mu neublížila. Nevyznám se sama v sobě,“ říkala na kameru a utekla ženichovi do ústraní.

Jenže René (28) se nevzdal a pro svou ženu si došel a zajímal se, co udělal špatně. „Knížky nečtu, když jsem si chtěla nějakou přečíst, tak jsem vždycky usnula. Musela jsem je číst k maturitě a od té doby to nemám ráda,“ vysvětlovala svůj pocit, který měla, když jí od něj přišel dárek – kniha Alchymista v angličtině. „Když jsem dostala knížku, představovala jsem si nějakého knihomola.“

Vysvětlili si s Reném své pocity a Petra se uklidnila. „Je veselý, má smysl pro humor, ví, co v životě chce a jeho rodina mě přijala moc hezky,“ tvářila se spokojeněji. „Po předchozím vztahu má Petra hodně požadavků na to, jaký má partner být,“ konstatovala psycholožka Szabadosová a dodala, že si myslí, že právě René by to mohl ustát.

O svatební noci si povídali. „Byli jsme oba dost unavení,“ řekl René a Petra připustila, že moc dobře nespala. „Byla jsem trochu nervozní.“ Druhý den měl pár vyrazit na svatební cestu, raftovat na alpské řece ve Slovinsku.

Zatímco René se těšil na akční dovolenou a sliboval, že ji pro svou ženu udělá zábavnou, Petra až tak nadšená nebyla. „Beru to jako výzvu,“ řekla. A jak René řekl, tak to začalo: hned cestou do Slovinska koupil Petře na benzínce jako talisman prasátko. „Hrozně moc jím na holku a všude se ušpiním. Přátelé mi tak říkají a ke mně to sedí. Potěšilo mě to,“ kvitovala Petra, a když se René rozhodl vykoupat ve studeném italském jezeře, prohlásila: „Je to magor, v dobrém.“

Skákal jsem jako králík

Pavel se Štěpánkou si v tomto díle stále ještě užívali v Řecku a pochvalovali si, jak si rozumějí. „Pája strašně chrápe, brutal, to se nedá,“ konstatovala na kameru Štěpánka a Pavel dodal vlastní verzi: „Ráno mi mrskla polštář na hlavu – ty hovado, zase chrápeš – to je ten její způsob vyjadřování, a to se mi líbí. A to by nebyla Štěpánka, aby mě, chrápajícího, v noci nenatočila,“ smáli se oba.

„Nenudím se s ním, je to blázen, co slovo, to perla. Je to šoumen, potřebuju chlapa, kterej mě bude bavit, nemám ráda panáky důležitý za každou cenu,“ svěřila se Štěpánka a chválila Pavla, když se v restauraci odvázal a tancoval. „Úplně odvázal, jako mačo, tak jsem ho ještě nezažila. Užíval si to, já se bavila,“ usmívala se. „A koupil mi růžičky a chtěl za to hudlánka.“

„Skákal jsem jako králík a dokonce jsem dostal pusu na pusu, že mi svými rty objala moje,“ zazněla i Pavlova verze.

Došlo však i na vážnější debatu o dětech. Pavel by chtěl jedno, Štěpánka dvě, ideálně do 35 let. „Hlavně, aby byly zdravé,“ shodli se. „Je to velká zodpovědnost, plodný jsem, to je potvrzené, nějakou paní jsem oplodnil, ale nenechala si to, bylo to komplikovaný,“ sdělil trochu zaskočené manželce a dodal, že klidně půjde na mateřskou. „Vyzkoušel bych to, nebál bych se toho, byl bych pyšnej.“

Náš vztah zachránila Milešovka

Po návratu ze svatební cesty na Zanzibar to vypadalo, že spolu manželé Natálka (23) a František (36) už možná nikdy nepromluví, i když mají před sebou ještě dvacet společných dnů v pronajatém bytě. Po návštěvě psychoterapeuta Tomáše Nováka se však atmosféra výrazně zvedla a novomanželé si slíbili, že půjdou na východ slunce na Sněžku.

„Nakonec jsme se v půlce cesty rozhodli, že Sněžka je špatný nápad, protože hodně foukalo. A tak jsme vymysleli Milešovku,“ líčila nadšeně výlet Natálka a dodala, že ten zážitek stál za to. „Bylo to přirozené, nenucené, super nápad. Bála jsem se zbytečně.“

„Vystoupila z komfortní zóny, stejně jako já,“ usmíval se František a měl radost z té proměny.

„Buď náš vztah zachránila Milešovka, anebo nám za tu noc něco bliklo v hlavě a řekli jsme si, hele, uklidněme se. Šlo o to si na sebe zvyknout, napojit se na sebe jako lidi. Výlet nám hodně pomohl,“ připustila Natálka a František se usmíval: „Fungujeme spolu, teď je mi krásně, jsem spokojenej, ze všech společných dnů jsou tyhle pro mě nejhezčí. Nebyl žádnej konflikt, společný čas, to je ta nejlepší investice.“