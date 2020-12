Fyzicky mě Radek nepřitahuje, přiznala Simona a pochválila mu jen tetování

Líbí se mi tvoje tetování

„Myslela jsem si, že jsem hodně emotivní, ale Radek je daleko víc než já,“ pochopila manažerka Simona (29), když se její manžel v experimentu Svatba na první pohled poněkolikáté dojetím rozplakal. „Já už jsem moře viděla tolikrát, že už to se mnou nic nedělá, neumím se tak dojímat,“ vysvětlila na výletě na nejzápadnější kout Evropy a Radkovi potvrdila, že má v sobě kousek dětského entuziazmu.



„To je taková síla, ještě krásnější, než jsem si představoval ve svých snech. Je to můj první oceán, který jsem v životě viděl. Jsem jako malý dítě,“ vzdychal kurýr Radek (32) nadšením a radoval se i ze své partnerky. „Je hodná, milá, hravá... Láska se buď rozhoří náhlým popudem, anebo se zapustí malé semínko a postupně roste. My zatím zapouštíme kořeny. Jsem strašně rád, že jsem ji mohl potkat a že je, jaká je, uvidíme, co nám přinesou příští dny.“

I Simona si partnera pochvalovala. „Rozumíme si, je s ním sranda, jsem ráda, že jsme tu spolu, protože si to maximálně užijeme. Vidíme jeden ve druhém sebe. Je to hodnej fajn člověk, pohodář,“ usmívala se do té doby, než se jí Radek na pláži přímo zeptal, zda se jí líbí.

„Líbí se mi tvoje tetování,“ odpověděla Simona šalamounsky a jen pro diváky dodala, že fyzicky ji Radek bohužel úplně nepřitahuje, ale že mu nechtěla ublížit a nemyslela to zle. „To je poprvé za celou dobu, co tě znám, kdy mlčíš. Až mi skoro vadí, že nic neříkáš.“ pokusila se ještě obrátit list, ale Radek se sebral a beze slov odešel z pláže.

„Záleží mi na tom, co si o mně myslí. Komu by to nebylo líto, když jediné, co se jí na mně líbí, je moje tetování. Takhle hloupě jsem se necítil nikdy v životě. Je to těžké slyšet o sobě takovou věc ještě od někoho, na kom mi začíná záležet a cením si všeho, co ona dělá. Bolí to a nechci, aby to věděla. Už teď si musí myslet, že jsem slaboch, že ječím jak ženská, když jdu do studený vody, a brečím při každé krásné chvíli, která se děje. Takhle jsem se nechtěl cítit. Simča je úžasná, asi ji prostě začínám mít rád. Každým dnem víc,“ vysvětil divákům a když situaci rozdýchal, vrátil se ke své partnerce.



„Nerada bych ti ublížila, protože jsi fajn člověk,“ navázala Simona a Radek ji ujistil, že je rád za to, jaká je, i že je upřímná. Později na kameru přiznal, že se rozhodl se sebou něco dělat. „Člověk by se neměl měnit kvůli někomu jinému, ale když jsem zjistil, že zrovna jí to vadí, tak se chci změnit kvůli sobě, abych už se nikdy nemusel cítit takhle hloupě.“



Radek neplácal do větru a první, co udělal, že si sundal nejrůznější provázkové i gumové náramky. „Došlo mi, že vedle ní to nevypadá nejlíp, měl bych působit spíš jako gentleman než zapálený sportovní fanda,“ řekl a přiznal, že mu jeho žena otevřela oči. „Měl bych se o sebe víc starat, trošku víc ji reprezentovat. A že se jí na mně nelíbí nějaké věci? To chápu, ale jsou to věci, které se dají změnit.“

Při surfování na prkně, které si oba vyzkoušeli, mu sebevědomí přece jen trochu povyskočilo. „Zahřálo to moje ego, konečně jsem v něčem lepší než ona. Myslím, že o to víc ji to žralo,“ usmíval se a dodal, že je přesvědčený, že to vnitřní dítě, které on používá, má v sobě jeho žena také, jenom ho moc nepoužívá. „Ona ve mně probudila něco a teď je na mně probudit něco v ní.“

Z dalšího „mráčku na novomanželské nebi“ začalo pršet v restauraci. Simona, jak je coby manažerka zvyklá, začala okamžitě anglicky vše vyřizovat a Radek se na ni rozzlobil: „Nedělej všechno za mě, vím, že umíš skvěle anglicky, ale já si pak připadám jako debil, nech taky něco na mně. Rezervace je na moje jméno,“ vytkl jí a pro diváky dodal, že jeho chlapské ego občas potřebuje mít pocit, že není jen doplněk své ženy, která všechno vyřídí.

„Omlouvám se,“ pochopila Simona a vysvětlila, že je to pro ni těžké, protože je zvyklá s kamarádkami i s rodiči všechno v cizím jazyce vždy domlouvat. „Tak dneska už nemluvím,“ slíbila a jen kamerám přiznala, že má pocit, že Radek potřebuje spíš být tažen než naopak.

„Mluvit můžeš, ale jsou chvíle, kdy je to na nás, na chlapech, aby byli gentlemani,“ řekl své ženě, a ta ho ještě před cestou ze svatební cesty domů ujistila, že gentlemanem je.

Na společné bydlení se oba těšili, ale Radek hned první den, při stěhování, přišel pozdě, zato s kyticí sedmi růží. „Za každý den, co tě znám, jednu,“ obměkčil Simonu, která ho pochválila za hezké gesto.



„Kdyby se jim podařilo jít trošku hlouběji a nestavěli na tom, co je teď hned, ale vzali by ten vztah jako projekt, tak by jim mohl fungovat na celý život,“ řekla na závěr psycholožka Katarína Szabadosová, která manžele pomohla dát dohromady.